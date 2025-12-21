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SRBIJA

U Novom Pazaru održan studentski protest, Vučić: Povećan promet u pitarama i buregdžinicama

Skup je bio izrazito malobrojan i besmislen, rekao je Vučić

Vučić komentirao proteste. M.M. / ATA images / PIXSELL - Jovana Kulašević / ATAImages / PIXSELL

S. S.

21.12.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je današnji protest u Novom Pazaru bio „uspješan samo u turističkom smislu“, ocijenivši da je broj učesnika bio veoma mali.

Odgovarajući na pitanje novinara o studentskom skupu, Vučić je rekao da je jedini vidljivi efekat protesta bio povećan promet u pitarama i buregdžnicama zbog dolaska ljudi sa strane.

– Skup je bio izrazito malobrojan i besmislen. Sve je proteklo mirno i vjerujem da će tako biti i ubuduće – izjavio je Vučić.

Protest pod sloganom „Ili oni ili mi“ počeo je oko 11 sati ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, a okupio je studente i građane iz više gradova Srbije. Organizatori navode da je povod okupljanja odluka zbog koje je više od 200 studenata izgubilo status, dok je oko 30 profesora ostalo bez posla.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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