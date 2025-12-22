Ferid Klapuh, član porodice koja je u julu 1992. godine zvjerski ubijena kod Plužina: Preostaje mi samo čekanje

"Svjesno me muče", kazao je Ferid Klapuh za "Vijesti", nakon što je iz laboratorije Međunarodne komisije u Hagu potvrđen identitet njegove majke i sestre, Feride i Sene, čiji su posmrtni ostaci pronađeni početkom juna ove godine na starom groblju ispod Trebjese u Nikšiću.

DNK analiza nije potvrdila podudaranje s posmrtnim ostacima za koje se vjerovalo da pripadaju njegovom ocu Hasanu, zbog čega su iz Vladine komisije za nestala lica najavili novi pregled i proširenje zone ekshumacije na istom lokalitetu.

Ferid, jedini preživjeli član porodice Klapuh iz Foče, koja je mučki ubijena početkom jula 1992. godine u Plužinama, kada su u Crnoj Gori pokušali pronaći spas od rata, više od 33 godine čeka da ih pronađe i sve zajedno dostojanstveno sahrani u Sarajevu.

Osim toga, Klapuh čeka i pravdu, odnosno da Bosna i Hercegovina pokrene postupak protiv dvojice osuđenih u Crnoj Gori za ovaj zločin – bh. državljana Radomira Kovača i Zorana Vukovića, koji i danas žive u Foči.

"Vijesti" su poslale pitanja Vladinoj komisiji za nestala lica, Centru za sudsku medicinu Kliničkog centra Crne Gore, kao i Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ali odgovori i pojašnjenja u vezi s ekshumacijom nisu stigli.

Također, nisu stigli ni odgovori institucija o tome u kojoj je fazi odluka Tužilaštva BiH da li će konačno pokrenuti postupak protiv Kovača i Vukovića u toj zemlji, s obzirom na to da im je prošle godine Ministarstvo pravde Crne Gore, putem međunarodne pravne pomoći, dostavilo kompletan predmet s dokaznim materijalom prikupljenim tokom sudskog postupka sredinom 90-ih godina pred Višim sudom u Podgorici.

Ferid Klapuh kaže da je rezigniran načinom na koji je tokom ljeta urađena ekshumacija u Nikšiću, tvrdeći da do greške ne bi došlo da su se pravilno i detaljno pripremili za taj postupak.

- Da su samo pogledali obdukcioni nalaz, koji se nalazi u sudskim spisima, znali bi da je vilica pomjerena zbog metka. Na osnovu toga su mogli tokom ekshumacije utvrditi nepodudaranje, a ne da iskopaju pogrešnu osobu. Imali su, vjerujte, hiljadu načina da uporede - tihim glasom rekao je Klapuh, koji se mjesecima nadao da će iz Haga stići vijest da je konačno pronašao posmrtne ostatke cijele porodice.

- Nakon godina mučenja, želim samo da ih dostojanstveno pokopam. Rekli su mi da će uskoro ponovo obaviti ekshumaciju na istom mjestu. Vjerovatno su tu i ostaci mog oca. To je nekada bilo groblje. Sada je napušteno, ali ima još ostataka i kostiju, bez oznaka i obilježja. Želim samo da ovo privedem kraju, a predugo sve traje. Od 2016. godine sam započeo institucionalnu borbu kako bih pronašao svoju porodicu. Jako dugo sve ovo traje. Trpim mučenje, nesposobnost, nestručnost, a možda i svjesno opstruiranje - kazao je Ferid Klapuh.

Sinu i bratu zvjerski ubijene porodice, kako je rekao, preostaje novo čekanje.

- Morat ću i dalje čekati - kazao je Klapuh, koji je odlučio da će porodicu zajedno sahraniti tek kada pronađe i posmrtne ostatke svog oca Hasana.

Pravna savjetnica Akcije za ljudska prava Bojana Malović kazala je za "Vijesti" da će, prema informacijama koje imaju od Komisije za nestale osobe, ekshumacija biti obavljena u martu ili aprilu naredne godine, kada forenzičari procijene da su vremenski uslovi pogodni.

- U januaru će predstavnici komisije i forenzičari imati sastanak i dogovoriti detalje - kazala je ona.

Smatra da je problem, koji se odnosi isključivo na ovaj slučaj, odraz dugogodišnje institucionalne nespremnosti Crne Gore da se temeljno bavi svim pitanjima vezanim za ratne zločine, uključujući pronalazak i identifikaciju nestalih osoba.

- Dovoljno govori činjenica da su Smjernice za traženje nestalih lica u Crnoj Gori usvojene tek u julu 2025. godine – više od tri decenije nakon ratova – što jasno pokazuje da ranije nije postojala svijest o potrebi sistemskog pristupa ovom pitanju. Tek usvajanjem Smjernica uvedene su jasne nadležnosti i procedure, uključujući i to ko je, u različitim situacijama, odgovoran za naloženje i provođenje ekshumacije. Upravo je izostanak takvih informacija u predmetu Klapuh doveo do višemjesečnog prebacivanja nadležnosti između institucija o tome ko treba naložiti ekshumaciju, što je opravdano produbilo nezadovoljstvo gospodina Klapuha - pojasnila je Malović.

Na pitanje "Vijesti" kako je došlo do toga da se ekshumiraju posmrtni ostaci tri žene, iako su tražena dva ženska i jedan muški, Malović nije mogla dati odgovor, navodeći da tačne informacije o tome mogu pružiti samo oni koji su obavljali ekshumaciju.

Zločinci bez kazne

Hasan, Ferida i njihova kćerka Sena Klapuh iz Foče početkom jula 1992. godine pokušali su pobjeći u Crnu Goru iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Kako bi pronašli spas, porodica je platila četvorici pripadnika odreda "Dragan Nikolić" Vojske Republike Srpske, među kojima je bio i njihov komšija Zoran Vuković, da ih 6. jula 1992. godine bezbjedno prevezu u Crnu Goru.

Granica je pređena s tri automobila, a porodica se nalazila u vozilu sa Vukovićem. Pripadnici odreda zaustavili su se na mostu iznad kanjona Pive, pored brane Mratinje.

Tokom sudskog postupka u Crnoj Gori utvrđeno je da je prvo iz vatrenog oružja ubijen Hasan, zatim supruga Ferida, a potom njihova kćerka Sena.

Svo troje su gurnuti s mosta u kanjon Pive dubok više od 100 metara, a dva dana nakon zvjerskog zločina njihova tijela je uočio putar iz Plužina.

Obdukcijom je utvrđeno da su majka i kćerka bile žive u trenutku kada su gurnute s mosta.

U sudskim spisima navodi se da su optuženi nakon zločina svratili u kafanu na graničnom prelazu, a tadašnji policajac sa Šćepan Polja, kao svjedok u postupku, ispričao je "da ih je vidio kako piju i večeraju".

Za trostruko ubistvo, kvalifikovano kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, u Crnoj Gori su 1996. godine pravosnažno osuđeni Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran Simović i Zoran Vuković na po 20 godina zatvora, dok je njihov pomagač Vidoje Golubović osuđen na osam mjeseci zbog neprijavljivanja krivičnog djela.

Golubović je jedini izdržao kaznu, dok je ostalima suđeno u odsustvu jer su bili u bjekstvu.

Uprkos presudi, prvoj u Crnoj Gori za ratni zločin, pravda nikada nije zadovoljena. Četvorica osuđenih u odsustvu nisu provela nijedan dan u zatvoru. Simović i Janjić su u međuvremenu preminuli, dok Kovač i Vuković i danas slobodno žive u Foči.

Kovač i Vuković mogu biti privedeni pravdi jedino ako im se ponovo bude sudilo u Bosni i Hercegovini, jer u matičnoj zemlji ne mogu izdržavati kaznu izrečenu na osnovu suđenja u odsustvu u Crnoj Gori. Također, Bosna i Hercegovina svoje državljane osuđene za ratne zločine ne izručuje Podgorici.

Riječ je o standardnoj krivičnopravnoj praksi prema kojoj država ne izručuje svoje državljane drugim zemljama radi suđenja za ratne zločine. S druge strane, Bosna i Hercegovina ne priznaje suđenja u odsustvu, kakva su vođena u Crnoj Gori, te shodno tome ne bi mogla izvršiti presudu crnogorskog suda, već bi morala započeti postupak u BiH, što je dodatno problematično jer je u suprotnosti s načelom "ne bis in idem", odnosno zabrane ponovnog suđenja o istoj stvari.

Odluka na čekanju

Da li će Kovač i Vuković odgovarati za ubistvo porodice Klapuh zavisi od odluke Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje je još prošle godine od Crne Gore dobilo kompletan predmet s dokaznim materijalom.

Ferid Klapuh kaže da je od ministra pravde BiH dobio informaciju da je Viši sud u Podgorici ustupio predmet s kompletnom dokumentacijom.

- Nisam direktni učesnik tog postupka, već informacije dobijam preko ministra pravde BiH. Prema međunarodnom sporazumu postoji obaveza da BiH preuzme i pokrene predmet. To sam i očekivao. Ti ljudi žive u BiH - naveo je Klapuh.

Pravna savjetnica HRA Bojana Malović saopćila je da je Ministarstvo pravde Crne Gore još prije godinu dana dostavilo predmet Bosni i Hercegovini, zajedno s cjelokupnom dokaznom dokumentacijom.

- Iako Bosna i Hercegovina ne priznaje presude donesene u odsustvu, tužilaštvo bi, na osnovu dostavljenih dokaza, moralo pokrenuti postupak protiv Radomira Kovača i Zorana Vukovića, koji su i dalje živi. Njihovo učešće u zločinu već je dokazano u crnogorskom postupku, a činjenica da i dalje žive u Foči nesporno otvara obavezu BiH da reaguje. Zašto se to još nije desilo, ostaje nepoznato - naglasila je Malović.

Ona je navela i da ne postoje pravne prepreke da Bosna i Hercegovina preuzme i pokrene predmet.

- Ne postoje pravne prepreke da Bosna i Hercegovina preuzme ovaj predmet. I Vuković i Kovač su državljani BiH. Ta država ne priznaje presudu iz Crne Gore, ne može ih izručiti, a izrečena presuda na njih nije imala nikakav efekat jer nijedan dan nisu proveli u zatvoru. Dakle, BiH ima puno ovlaštenje da preuzme slučaj i pokrene novi postupak - naglasila je ona.

TRIAL International – Ured u BiH dostavio je "Vijestima" pravnu analizu relevantnih i spornih pitanja u vezi s predmetom Klapuh, uz napomenu da kao organizacija mogu davati odgovore isključivo na pitanja koja se odnose na pravni okvir, institucionalne obaveze i opće standarde zaštite prava žrtava ratnih zločina.

- Kao organizacija izražavamo duboko poštovanje prema patnji svih žrtava ratnih zločina i njihovih porodica. Dosljedno se zalažemo za to da se prema svakoj žrtvi postupa s dostojanstvom, pažnjom i empatijom, te da im se osigura pravo na istinu, pravdu i priznanje patnje koju su pretrpjeli. Smatramo da su unapređenje položaja žrtava i izgradnja odgovornog i povjerljivog odnosa između država neraskidivo povezani sa sposobnošću institucija da se na osjetljiv, odgovoran i human način nose s pitanjima i zahtjevima porodica žrtava, uz puno uvažavanje njihove boli i prava - naveli su iz TRIAL International – Ureda u BiH.

U obimnoj pravnoj analizi TRIAL International – Ured u BiH navodi se da je Sud BiH 2021. godine odbio zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, u smislu priznanja i izvršenja presude crnogorskog suda za zločin počinjen nad porodicom Klapuh 1992. godine.

Sud BiH je odbio izvršiti presudu protiv Kovača u predmetu Klapuh, pozivajući se u obrazloženju na to da je optuženima već suđeno u odsustvu, odnosno da je riječ o već presuđenoj stvari.

TRIAL International – Ured u BiH u analizi navodi da Evropska konvencija o prenosu postupka u krivičnim stvarima iz 1972. godine propisuje mogućnost da jedna visoka strana ugovornica zatraži da se krivični postupak prenese na drugu visoku stranu ugovornicu.

Član 8 ove konvencije propisuje određene uslove pod kojima je to moguće, između ostalog i ako država molilja nije u stanju izvršiti presudu, čak ni u slučaju pribjegavanja ekstradiciji.

- Svrha ove odredbe je spriječiti da počinilac izbjegne kaznu za počinjeno krivično djelo samo zato što država molilja nije u mogućnosti izvršiti kaznu izrečenu na njenoj teritoriji ili osigurati da druga država tu kaznu izvrši. Međutim, ova odredba može poslužiti i za sprječavanje opisane nekažnjivosti i u situacijama kada zamoljena država iz bilo kojeg razloga, uključujući političke razloge, nije voljna izvršiti kaznu izrečenu od strane države molilje - navodi se u detaljnoj analizi TRIAL International – Ureda u BiH.

Zločincima suđeno u Hagu

Dvojica osuđenih u slučaju Klapuh, Radomir Kovač i Zoran Vuković, uhapšeni su 1999. godine u Bosni i Hercegovini i izručeni Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ali zbog drugih zločina počinjenih tokom rata na području Foče.

Kovač je u Hagu osuđen na 20, a Vuković na 12 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Vuković je, između ostalog, osuđen jer je silovao petnaestogodišnju djevojčicu, što je bila prva presuda Haškog tribunala za silovanje kao zločin protiv čovječnosti.

Krajem novembra 2002. godine prebačeni su u Norvešku na izdržavanje kazni. Vuković je pušten 2008. godine, a Kovač 2013. godine.

Osuđeni Janjić je također trebao biti izručen Hagu, ali je tokom hapšenja u Bosni i Hercegovini počinio samoubistvo.

Iako je presuda za ubistvo porodice Klapuh postala pravosnažna još 1996. godine, Crna Gora je tek 2015. godine raspisala međunarodnu potjernicu za Kovačem i Vukovićem.

Po toj potjernici, Vuković je uhapšen krajem decembra 2015. godine na graničnom prelazu Kotroman.

Nekoliko mjeseci proveo je u ekstradicionom pritvoru, nakon čega je beogradski Specijalni sud za ratne zločine u martu 2016. godine konstatovao da su ispunjeni uslovi za izručenje Crnoj Gori.

Odluku suda ignorisao je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković, koji nije potpisao rješenje, nakon čega je Vuković pušten na slobodu.

Bojana Malović podsjetila je da je Srbija ranije pokazala nedostatak volje za saradnju u ovom predmetu, kada nije izručila Zorana Vukovića Crnoj Gori, uprkos tome što su za izručenje postojali svi uslovi.

- Ta činjenica otvara mogućnost da određeni nivo zaštite počiniocima postoji i danas, uključujući i u Bosni i Hercegovini. Međutim, eventualni politički utjecaji ili zaštita ne smiju utjecati na rad Tužilaštva BiH – ono je dužno da, na osnovu dostavljenih dokaza, postupa u skladu sa zakonom i pokrene krivični postupak, naročito imajući u vidu težinu ratnog zločina i dostupnost optuženih na svojoj teritoriji.

Da se porodica dostojanstveno sahrani uz počasti države

Prije 33 godine posmrtni ostaci porodice Klapuh privremeno su ukopani bez ikakvih grobnih obilježja.

To, kako je naglasila pravna savjetnica HRA, nije primjeren odnos ni prema kome, a posebno ne prema civilnim žrtvama ratnih zločina.

- Dostojanstven ispraćaj ne bi predstavljao samo čin pijeteta prema žrtvama, već i simbolički znak priznanja njihove patnje i odgovornosti države. To je ključni element procesa ostvarivanja pravde i pokazatelj ozbiljnosti države u odnosu prema ratnim zločinima - navela je Malović.

Aktivista za ljudska prava i zagovarač politika sjećanja Aleksandar Saša Zeković podnio je inicijativu premijeru Milojku Spajiću, koju je podržala i HRA, da Vlada formira odgovarajući odbor koji će organizovati da se posmrtni ostaci porodice Klapuh, kada budu u potpunosti pronađeni, sahrane u Bosni i Hercegovini na dostojanstven način, o trošku države, uz ispraćaj iz Crne Gore i uz odgovarajuće državne počasti.

- Država Crna Gora treba zauzeti proaktivan pristup, uz praćenje, poštovanje i uvažavanje svih okolnosti koje prate ovaj slučaj. O primjerenom ispraćaju posmrtnih ostataka porodice Klapuh razgovarao sam i s potpredsjednikom Vlade Momom Koprivicom. Podržao je inicijativu da se posmrtni ostaci stradale porodice dostojanstveno isprate iz zemlje uz učešće Vlade - saopćio je Zeković za "Vijesti".

Naveo je da bi na proljeće mogla biti obavljena nova ekshumacija u Nikšiću, jer ranija grobna mjesta članova porodice Klapuh, zbog nebrige ranijih vlasti, nisu bila adekvatno obilježena.

- To govori koliko smo u prošlosti bili neodgovorni i koliko je neophodno da takav odnos mijenjamo - naveo je on.