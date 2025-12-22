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HISTORIJSKI TRENUTAK

Zakazano lansiranje prvog crnogorskog satelita: Luča leti u svemir 28. decembra

Iz kompanije su kazali da će satelit Luča biti lansiran raketom Soyuz

Zakazano lansiranje prvog crnogorskog satelit. MSR

M. Až.

22.12.2025

Lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča planirano je za 28. decembar ove godine sa kosmodroma Vostočni, smještenog u blizini granice Rusije i Kine, saopšteno je iz kompanije Montenegro Space Research (MSR), prenosi Forbes.

Iz kompanije su kazali da će satelit Luča biti lansiran raketom Soyuz, jednom od najpouzdanijih i najdugovječnijih raketa u globalnoj svemirskoj industriji.

- Luča se nalazi u okviru sekundarnog tereta (secondary payload), zajedno sa emiratsko-kuvajtskim satelitom QMR-KWT 2, katarskim TriSat-3 i više drugih međunarodnih satelita. Lansiranje će biti izvedeno sa kosmodroma Vostočni, smještenog u blizini granice Rusije i Kine. Planirano je za 28. decembar 2025. godine u 14:18 časova po srednjoevropskom vremenu (CET), odnosno u 22:18 po lokalnom vremenu, što znači da će lansiranje biti izvedeno u noćnim uslovima - rekli su iz MSR-a.

Napominju da su moguća manja pomjeranja termina iz tehničkih razloga, što je standardna praksa u svemirskoj industriji, međutim u ovoj fazi šanse za takav scenario su veoma male.

Iz kompanije navode da je satelit opremljen kamerom, senzorima za mjerenje kosmičke radijacije, telekomunikacionim i telemetrijskim uređajima.

Zvanični radio-pozivni znak satelita će biti 4O6MSR, a operater misije glavni inženjer Nikola Perović.

- Predviđeni radni vijek satelita iznosi otprilike tri godine, a nakon lansiranja biće potrebno 10 do 15 dana za uspostavljanje pune komunikacije - kazali su iz Montenegro Space Research.

Projektom upravlja rukovodstvo organizacije Montenegro Space Research, koje čine osnivači Nikola Perović i Filip Jovićević.

- Satelit Luča predstavlja jedini satelit koji je pravno registrovan i operativno upravljan iz zemlje Zapadnog Balkana, te se može punopravno definisati kao nacionalni satelit. Na osnovu navedenog, Crna Gora postaje prva država Zapadnog Balkana koja ima satelit koji joj u potpunosti pripada; tehnički, pravno i operativno - kazali su iz kompanije.

Razvoj i proizvodnja prve crnogorske rakete

Montenegro Space Research ističe rezultate postignute tokom manje od četiri godine postojanja.

U tom periodu je, kako navode, uspostavljena prva funkcionalna infrastruktura za razvoj svemirske industrije u Crnoj Gori, realizovani su edukativni programi za osnovce, srednjoškolce i studente, organizovane su stručne prakse za studente Sorbone i u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore održana dva izdanja najvećeg globalnog hakatona pod pokroviteljstvom NASA-e.

- Prvi put u Crnoj Gori organizovano CanSat takmičenje u saradnji sa Ambasadom Indije u Beču. Realizovan međunarodni projekat ‘Robotics in Space’, finansiran od strane Evropske unije - navodi se u saopštenju.

Iz MSR-a su kazali da se poseban značaj misije Luča ogleda u njenoj edukativnoj i naučno-istraživačkoj dimenziji.

- Obrada i analiza podataka sa satelita realizovaće se kroz studentske i istraživačke radne grupe u okviru programa Montenegro Space Research, uz učešće Univerziteta Crne Gore, Pariške Sorbone (Paris-Sorbonne University), Imperijal koledža u Londonu (Imperial College London) i Moskovskog državnog univerziteta (Lomonosov Moscow State University). U narednom periodu planirano je proširenje ove saradnje i na akademske i istraživačke institucije iz drugih država, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, u skladu sa razvojem misije i raspoloživim kapacitetima - naveli su.

Kako su kazali, lansiranje satelita Luča predstavlja istorijski trenutak za Crnu Goru, a za Montenegro Space Research temelj za buduće poduhvate.

- Naš sljedeći cilj je ambiciozniji: razvoj i proizvodnja prve crnogorske rakete. Nastavit ćemo da Crnu Goru činimo ponosnom iznova i iznova - poručili su.

Pomjeranje granica

Osnivač i direktor Montenegro Space Research-a Filip Jovićević kazao je da se kompanija bavi projektima za koje se donedavno činilo da su nezamislivi, pa čak i nemogući u crnogorskom kontekstu, a ipak, oni su postali stvarnost.

- To je moguće jer Crna Gora ima izuzetne pojedince, ljude koji pomjeraju granice znanja, ambicije i mogućeg. Naša misija je da u godinama koje dolaze ti pojedinci ne ostanu usamljeni izuzeci, već da postanu dio snažne, široke i održive zajednice - poručio je Jovićević.

# CRNA GORA
# SATELIT
# MONTENEGRO SPACE RESEARCH
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