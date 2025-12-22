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SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić: Nadam se da ćemo u narednim sedmicama riješiti situaciju sa NIS-om

Imamo problema s uvozom pojedinih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to je ono što nas u ovom trenutku spašava, rekao je

Aleksandar Vučić. Anadolija

M. Až.

22.12.2025

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je večeras da se nada da će se u narednim sedmicama riješiti situacija vezana za Naftnu industriju Srbije (NIS), naglašavajući da postoje poteškoće s uvozom pojedinih derivata, ali da zemlja srećom raspolaže velikim rezervama.

- Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadamo se da ćemo u sedmicama koje su pred nama to moći završiti. Imamo problema s uvozom pojedinih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to je ono što nas u ovom trenutku spašava - rekao je Vučić u izjavi za medije nakon otvaranja nove sportske hale u Putincima, kod Rume.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
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