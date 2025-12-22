Vučić: Nadam se da ćemo u narednim sedmicama riješiti situaciju sa NIS-om

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je večeras da se nada da će se u narednim sedmicama riješiti situacija vezana za Naftnu industriju Srbije (NIS), naglašavajući da postoje poteškoće s uvozom pojedinih derivata, ali da zemlja srećom raspolaže velikim rezervama.

- Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadamo se da ćemo u sedmicama koje su pred nama to moći završiti. Imamo problema s uvozom pojedinih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to je ono što nas u ovom trenutku spašava - rekao je Vučić u izjavi za medije nakon otvaranja nove sportske hale u Putincima, kod Rume.