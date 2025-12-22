U Albaniji održan antivladin protest: Incidenti nakon obraćanja lidera opizicije

U Albaniji opozicija nastavlja antivladine proteste, a danas je održan i nacionalni protest koji je sazvala najveća opoziciona stranka Demokratska partija (PD), a koji je bio praćen incidentima i tenzijama, javlja Anadolu.

Hiljade pristalica opozicije iz različitih gradova zemlje okupile su se ispred sjedišta Vlade Albanije na Bulevaru "Deshmoret e Kombit" u Tirani.

Prema navodima organizatora, protest je održan sa zahtjevom za ostavku premijera Edija Rame te potpredsjednice vlade i ministrice infrastrukture i energetike Belinde Balluku zbog, kako navode iz PD-a, slučajeve korupcije.

Demonstranti su kazali da je Balluku optužena za krivično djelo kršenje ravnopravnosti učesnika u tenderima ili javnim aukcijama. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) zatražilo je od Skupštine Albanije ukidanje imuniteta Balluku, koja je ujedno i zastupnica, radi hapšenja.

Predsjednik Demokratske partije Sali Beriša u obraćanju na protestu izjavio je da je opozicija ispunila nekoliko velikih obaveza koje je imala prema građanima.

- PD ostaje odlučna da sarađuje sa svakim faktorom, sa svakim građaninom i sa svakom političkom snagom u najširem frontu koji je Albanija ikada vidjela. Imajte povjerenja da ćemo, kao što smo spasili opoziciju kada su je htjeli uništiti, spasiti i Albaniju, spasiti Albance i dati im mjesto koje zaslužuju - rekao je Beriša.

Beriša je također pozvao sve opozicione političke snage i svakog opozicionara da se ujedine u borbi.

Nakon Berišinog govora zabilježene su tenzije i sukobi između demonstranata i policijskih snaga, nakon što su prema zgradi vlade bačeni Molotovljevi kokteli.

Na kratko je izbio i požar u vanjskom dijelu vladine zgrade, a nekoliko osoba je povrijeđeno.

Demokratska partija i druge opozicione stranke najavile su nastavak protesta i u narednim sedmicama.