Preminuo poznati političar: Mnogi ga pamte iz perioda raspada bivše Jugoslavije

Preminuo je Franc Kovač, slovenski političar koji je široj javnosti postao poznat krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, u periodu političkih promjena i raspada bivše Jugoslavije. Imao je 86 godina.

Kovač je obavljao funkciju predsjednika Skupštine općine Šentjur kod Celja od 1990. do 1991. godine, a bio je i poslanik u Skupštini Republike Slovenije u periodu od 1990. do 1992. godine. Po struci je bio veterinar.

Rođen je u Radnoj Vasi kod Zreča, a nakon završenog školovanja za veterinara ubrzo se okrenuo političkom angažmanu. Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća priključio se pokretu Slovensko proljeće te postao prvi čovjek šentjurskog Demosa.

Desetak godina kasnije osnovao je lokalni list Šentjurske novice, kroz koji je nastavio javno i društveno djelovanje.

Tokom mandata prve demokratski izabrane Skupštine Republike Slovenije usvojeni su ključni akti u procesu osamostaljenja zemlje. Nakon donošenja Ustava Republike Slovenije 1991. godine i održavanja prvih izbora za Državnu skupštinu krajem 1992. godine, tadašnja skupština raspuštena je 23. decembra 1992. godine, kada je Državna skupština prvi put konstituirana.

U ranijem periodu života, Kovač je proveo 11 mjeseci u zatvoru u Zenici, gdje je boravio tokom služenja vojnog roka.

Sam sebe je na svom blogu opisao riječima: "Poznata i kontroverzna ličnost iz Šentjura. Iako upečatljivog izgleda, po prirodi je u suštini pasivan i jedva primjetan, ali je ipak dobro poznat javnosti, najčešće kao konfliktna i drugačija osoba."