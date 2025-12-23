Protesti ispred zgrade albanske vlade: Opozicija tražila smjenu premijera Edija Rame

Prosvjed je organizirala Demokratska stranka ispred zgrade vlade u Tirani a prisutnima su se obratili predstavnici političkih stranaka, koji su u zajedničkim porukama istaknuli kako je prvi u nizu prosvjeda početak „povijesne misije oslobađanja Albanije i Albanaca od Ramine vlade i to formiranjem tehničke vlade i održavanjem slobodnih izbora".

U Tirani je sinoć održan prosvjed na kojem su građani nezadovoljni politikom aktualnog albanskog premijera Edija Rame tražili formiranje privremene vlade i održavanje slobodnih izbora.

- Pozivam sve građane da se pridruže ovoj bitci. Čeka nas velika misija, koja je životna prilika za svakog građanina ove zemlje. Prilika da svrgnemo, baš kao u Bangladešu, Nepalu, Šri Lanki, autokratske diktatore, koji, nakon što opljačkaju svoje nacije, bježe kao neprijatelji u druge zemlje. Rama i Socijalistička stranka su politički mrtvaci, čiji ćemo sprovod održati. Zajedno ćete spasiti Albaniju i Albance od propasti“, rekao je Sali Berisha, predsjednik Demokratske stranke.

Sudionici prosvjeda, kojeg je osiguravalo oko 1500 pripadnika policije, bacali su molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva na zgradu albanske vlade, nekoliko osoba je ozlijeđeno, a izbio je i požar na vanjskom dijelu zgrade.

Demokratska stranka i druge oporbene stranke najavile su nastavak prosvjeda protiv albanskog premijera i u idućim tjednima, javlja MIA.