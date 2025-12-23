Vučić: Srbija ima dogovor s Rusijom o produženju opskrbe plinom do 31. ožujka

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je u utorak da Srbija ima dogovor s Rusijom o produženju opskrbe plinom još tri mjeseca, do 31. ožujka.
"Ljudi mogu biti sigurni i mirno spavati, Srbija će imati i električne energije i dovoljno plina za predstojeću zimsku sezonu", kazao je Vučić .
Na pitanje o mogućnosti da mađarska naftna kompanija MOL kupi većinski udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je pod sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, Vučić je kazao da Rusi pregovaraju s MOL-om i da se nada kako će dogovor što prije biti postignut
Vučić je potvrdio je postoje informacije da predstavnici Gasproma pregovaraju o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL.
"Mi nemamo ništa protiv toga, Mađari su naši prijatelji. Samo da završimo s tim što prije", rekao je Vučić novinarima u Palači Srbija.
Ured američkog ministarstva financija (OFAC) uveo je sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) 9. listopada a u sklopu sankcija uvedenih ruskom energetskom sektoru i zasada nema naznaka da će NIS dobiti licencu kojom bi osigurao dotok sirove nafte naftovodom Janaf ili drugim izvorima.
Sankcije do sada nisu značajno izmijenile situaciju na tržištu naftnih derivata u Srbiji, no srbijanski mediji podsjetili su kako bi uskoro mogle prouzročiti postupno zatvaranje petine benzinskih postaja u zemlji.
Srbijanski predsjednik danas je odbacio optužbe oporbe da se Srbija vraća u 1990-e godine.
"Oni se uvijek nadaju da mogu vratiti u mladost, da imaju iste one šetnje kao 90ih i da na ulicama bude veliki broj ljudi. Sve im je to romantično i nostalgično, ali to nema veze s realnošću. Ljude u Srbiji zanima stabilnost i budućnost i oni se okreću onima koji to mogu ispuniti", rekao je Vučić, javlja Beta.
Predsednik Srbije izjavio je u ponedjeljak kako se nada da će se u idućim tjednima riješiti problem u vezi s NIS-om a također i ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Rusija "ima ideje" kako i u kojem smjeru bi moglo ići rješavanje pitanja Naftne industrije Srbije.