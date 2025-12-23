Vučić: Srbija ima dogovor s Rusijom o produženju opskrbe plinom do 31. ožujka

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je u utorak da Srbija ima dogovor s Rusijom o produženju opskrbe plinom još tri mjeseca, do 31. ožujka.

"Ljudi mogu biti sigurni i mirno spavati, Srbija će imati i električne energije i dovoljno plina za predstojeću zimsku sezonu", kazao je Vučić .

Na pitanje o mogućnosti da mađarska naftna kompanija MOL kupi većinski udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je pod sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, Vučić je kazao da Rusi pregovaraju s MOL-om i da se nada kako će dogovor što prije biti postignut

Vučić je potvrdio je postoje informacije da predstavnici Gasproma pregovaraju o prodaji Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL.