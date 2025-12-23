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ODLUKA VLADE

Crna Gora ponovo omogućila bezvizni režim za državljane Turske

Povod za privremeno ukidanje bezviznog režima sa Turskom bio je slučaj koji se 25. oktobra dogodio u podgoričkom naselju Zabjelo

Crna Gora ponovo omogućila bezvizni režim za državljane Turske. Facebook

M. Až.

23.12.2025

Vlada Crna Gora donijela je odluku o ukidanju privremene obustave bezviznog režima za državljane Turska, kojom je ranije bio ograničen dozvoljeni boravak na 30 dana.

Time je prestala važiti mjera uvedena u okviru pooštrene migracione i bezbjednosne politike.

Kako je saopćeno iz Vlade u Podgorici, prethodnom odlukom bilo je predviđeno smanjenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana, uz mogućnost ponovnog uvođenja viznog režima u slučaju procjene bezbjednosnih rizika. 

- U slučaju procjene bezbjednosnih rizika, vizni režim može ponovo biti vraćen - navedeno je u saopštenju.

Iz Vlade su pojasnili da je restriktivniji pristup viznoj i migracionoj politici bio usmjeren na prevenciju nelegalnih migracija i jačanje kontrole ulaska i boravka stranih državljana u Crnoj Gori. Također je konstatovano da su Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprava policije Crne Gore sproveli sve aktivnosti predviđene zaključcima Savjeta za nacionalnu bezbjednost koje se odnose na ovu oblast.

Povod za privremeno ukidanje bezviznog režima sa Turskom bio je slučaj koji se 25. oktobra dogodio u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je nožem ranjen dvadesetpetogodišnji Podgoričanin inicijala M. J. Iako je policija u početku navodila da su u napadu učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana, naknadno je utvrđeno da su napad, prema dostupnim informacijama, izvršila dvojica državljana Azerbejdžana.

# CRNA GORA
# TURSKA
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