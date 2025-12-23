Crna Gora ponovo omogućila bezvizni režim za državljane Turske

Vlada Crna Gora donijela je odluku o ukidanju privremene obustave bezviznog režima za državljane Turska, kojom je ranije bio ograničen dozvoljeni boravak na 30 dana.

Time je prestala važiti mjera uvedena u okviru pooštrene migracione i bezbjednosne politike.

Kako je saopćeno iz Vlade u Podgorici, prethodnom odlukom bilo je predviđeno smanjenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana, uz mogućnost ponovnog uvođenja viznog režima u slučaju procjene bezbjednosnih rizika.

- U slučaju procjene bezbjednosnih rizika, vizni režim može ponovo biti vraćen - navedeno je u saopštenju.

Iz Vlade su pojasnili da je restriktivniji pristup viznoj i migracionoj politici bio usmjeren na prevenciju nelegalnih migracija i jačanje kontrole ulaska i boravka stranih državljana u Crnoj Gori. Također je konstatovano da su Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Uprava policije Crne Gore sproveli sve aktivnosti predviđene zaključcima Savjeta za nacionalnu bezbjednost koje se odnose na ovu oblast.