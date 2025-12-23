Hrvatska krajem decembra šalje prve pozive za vojnu obuku

Hrvatska će krajem decembra poslati prve pozive mladim građanima za zdravstvene preglede u okviru ponovnog uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja, prvi put nakon 17 godina, saopštili su izvori iz Ministarstva obrane (MORH).

MORH će 29. i 30. decembra poslati između 1.200 i 1.300 poziva. Pregledi će početi u drugoj polovini januara u vojno-zdravstvenim centrima u Zagrebu i Splitu, uz organizovan prevoz za kandidate iz drugih gradova.

Pozivi se upućuju mladićima rođenim 2007. godine. Oni koji prođu preglede dobiće pozive za dvomjesečnu vojnu obuku u Kninu, Slunju i Požegi, koja počinje 1. marta. Ročnici će primati naknadu od oko 1.100 eura, stjecati osnovna vojna znanja i imati prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj upravi.

Pravilnik o vojnom osposobljavanju objavljen je u Narodnim novinama i stupa na snagu odmah, a planirano je pet generacija godišnje po oko 800 ročnika. Mogućnost prigovora savjesti i odgode predviđena je zakonom.

Hrvatski sabor je nedavno izglasao izmjene Zakona o odbrani, kojima se ponovo uvodi obavezna osnovna vojna obuka.

Prema novim pravilima, program obuke trajat će dva mjeseca, a prvi pozivi biće upućeni mladima do kraja ove godine. Prve grupe regruta očekuju se početkom naredne godine u vojnim centrima u Kninu, Slunju i Požegi.

U vojnu evidenciju biće upisani svi 18-godišnjaci, dok će se na obuku slati u godini kada navrše 19 godina. Mogućnost odgode predviđena je za studente i sportiste, dok će osobe koje odbiju vojnu službu iz vjerskih ili moralnih razloga moći pohađati civilnu službu u trajanju od četiri mjeseca, u okviru sistema civilne zaštite i lokalnih zajednica.

Ova odluka, kako su naveli hrvatski zvaničnici, ima za cilj jačanje odbrambene spremnosti i svijesti mladih o važnosti služenja domovini, ali ne podrazumijeva obaveznu mobilizaciju u mirnodopsko vrijeme.