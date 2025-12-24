Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Akcija na Žabljaku: Srnu zarobljenu u ledu spasili u zadnji čas

Iz Službe zaštite i spašavanja podsjećaju da ovo nije prvi ovakav slučaj

Akcija na Žabljaku. Facebook

M. Až.

24.12.2025

Pripadnici Službi zaštite i spašavanja Žabljaka danas su izveli akciju spašavanja srne koja je bila zarobljena u ledu na površini Zminičkog jezera. Dojava je stigla 23. decembra oko podne, nakon čega su spasioci odmah izašli na teren.

U akciji su učestvovali i lovočuvar te predstavnici lovačkog društva, a uz pomoć mještana uspjeli su se čamcem probiti kroz led i bezbjedno izvući životinju na sigurno.

Srna je nakon spašavanja zbrinuta na gazdinstvu Bojovića, gdje će je pregledati veterinar. Ako nalaz bude uredan, bit će vraćena u prirodno stanište.

Iz Službe zaštite i spašavanja podsjećaju da ovo nije prvi ovakav slučaj – sličnu akciju imali su i prošle godine na istom jezeru.

# CRNA GORA
# ŽABLJAK
# SRNA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.