Akcija na Žabljaku: Srnu zarobljenu u ledu spasili u zadnji čas

Pripadnici Službi zaštite i spašavanja Žabljaka danas su izveli akciju spašavanja srne koja je bila zarobljena u ledu na površini Zminičkog jezera. Dojava je stigla 23. decembra oko podne, nakon čega su spasioci odmah izašli na teren.

U akciji su učestvovali i lovočuvar te predstavnici lovačkog društva, a uz pomoć mještana uspjeli su se čamcem probiti kroz led i bezbjedno izvući životinju na sigurno.

Srna je nakon spašavanja zbrinuta na gazdinstvu Bojovića, gdje će je pregledati veterinar. Ako nalaz bude uredan, bit će vraćena u prirodno stanište.

Iz Službe zaštite i spašavanja podsjećaju da ovo nije prvi ovakav slučaj – sličnu akciju imali su i prošle godine na istom jezeru.