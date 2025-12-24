Snijeg zabijelio Hrvatsku: Ovo su najnovije prognoze za praznike

Na zagrebačkom Sljemenu pada snijeg. Vrh Medvednice potpuno se zabijelio, a guste pahulje i dalje padaju.

Snijeg jutros pada i u Bednji na sjeveru Hrvatske te u Gorskom Kotaru i Lici, piše Index.hr. Stvara se snježni pokrivač.

Šta za Badnjak i Božić prognozira DHMZ

Uoči Božića Hrvatsku je zahvatila izražena promjena vremena, a Badnjak će obilježiti pretežno oblačno vrijeme s čestim oborinama i jakim vjetrom, osobito na Jadranu.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu zemlje bit će pretežno oblačno, uz povremenu kišu. U unutrašnjosti će s padom temperature kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, a mjestimice će se stvarati i snježni pokrivač, ponajprije u gorju i na sjeverozapadu Hrvatske. U Dalmaciji će mjestimice biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Na kopnu će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će uvjeti na Jadranu biti znatno nepovoljniji. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka i olujna bura, a podno Velebita na udare orkanska. Prema jugu će prevladavati umjereno do jako jugo. Temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se uglavnom između 0 i 5 °C, dok će na Jadranu biti toplije, većinom od 9 do 15 °C.

Tokom Badnje noći u unutrašnjosti se očekuju povremene oborine, uglavnom susnježica i snijeg, dok će na krajnjem istoku zemlje biti većinom suho. Na Jadranu će mjestimice padati kiša, ponajprije na dalmatinskim otocima, uz i dalje vrlo vjetrovito vrijeme. Na sjevernom i srednjem Jadranu zadržat će se jaka i olujna bura, dok će na jugu puhati umjeren istočnjak i bura.

Sutra će u unutrašnjosti ostati pretežno oblačno, uz povremenu susnježicu i snijeg. Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno, a u prvom dijelu dana još mjestimice s kišom, ponajprije na dalmatinskim otocima. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje do jak istočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare olujna, a podno Velebita i orkanska. Temperature će se u unutrašnjosti uglavnom kretati između 0 i 4 °C, dok će se na Jadranu najniže jutarnje temperature spuštati na 6 do 11 °C, a dnevne najviše dosezati između 10 i 15 °C.

Detaljnija prognoza za snijeg

Detaljniju prognozu za snijeg iznio je i meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec za HRT.

Prema njegovim riječima, na istoku Hrvatske Badnjak će biti oblačan uz povremenu kišu, a ponegdje i susnježicu, dok će na višim nadmorskim visinama padati snijeg. Puhat će sjeveroistočni i istočni vjetar, uglavnom umjeren, a temperature će se kretati između 2 i 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutarnje temperature od 2 do 4 °C tijekom dana snižavat će se na 0 do 3 °C. Kako temperatura bude padala, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, pri čemu postoji vrlo velika vjerojatnost stvaranja snježnog pokrivača ne samo na sjeverozapadu, nego i duž granice sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

U Gorskoj Hrvatskoj puhat će sjeveroistočnjak, dok će na sjevernom Jadranu puhati bura, umjerena i jaka, mjestimice i olujna, a podno Velebita lokalno s orkanskim udarima. Na moru će padati kiša, dok će u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u snijeg. Ondje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača od 10 do 20 centimetara. Temperature u Gorskoj Hrvatskoj kretat će se između -1 i 2 °C, a na sjevernom Jadranu uglavnom između 5 i 10 °C.

Dok će Badnjak i Božić u kopnenoj Hrvatskoj obilježiti kiša i snijeg, od petka se očekuje stabilnije i suše vrijeme.

Na Jadranu će Božić obilježiti jak vjetar

U unutrašnjosti Dalmacije temperature će biti slične onima u gorju, dok će se na srednjem Jadranu kretati većinom između 9 i 14 °C. Vrijeme će biti promjenjivo do pretežno oblačno s povremenom kišom, uglavnom na otocima i na otvorenom moru, uz mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine. Puhat će jugo, ponegdje jako, na otvorenom i olujno, uz istočnjak, a potkraj dana na sjeveru regije i bura.

Na krajnjem jugu Hrvatske puhat će jako i olujno jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 9 i 13 °C, dok će dnevne najviše dosezati od 13 do 15 °C. Vrijeme će biti oblačno s kišom, a lokalno će biti mogući i jači pljuskovi s grmljavinom.

Na Jadranu će Božić obilježiti jaka bura, koja će na blagdan svetog Stjepana postupno slabjeti, a u nastavku tjedna prevladavat će sunčanije vrijeme uz nešto niže temperature, osobito na sjevernom Jadranu.

Posebno saopćenje DHMZ-a

DHMZ je prije dva dana objavio i posebno priopćenje u kojem su naveli da će ciklona koja će kružiti nad zapadnim Sredozemljem donijeti Hrvatskoj izraženu promjenu vremena, a frontalni poremećaj koji će se s Badnjaka na Božić premještati preko zemlje donijeti najintenzivnije oborine. Istodobno će sa sjevera pritjecati hladniji zrak, zbog čega će u Gorskom kotaru i Lici kiša prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a snijeg je moguć i u gorju te ponegdje u nizinama, osobito na sjeverozapadu.

U kopnenim krajevima zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, u gorju su mogući mećava i snježni zapusi, dok će na sjevernom Jadranu jačati bura s olujnim i orkanskim udarima, a na jugu će i dalje puhati jako, mjestimice i olujno jugo. Na Božić će se na Jadranu vrijeme postupno stabilizirati uz više sunčanih razdoblja, dok će u unutrašnjosti oborine biti rjeđe, ali će i dalje mjestimice padati kiša, susnježica i snijeg.

DHMZ upozorava da su zbog jakog vjetra i snijega vrlo vjerojatne poteškoće i ograničenja u prometu te preporučuje redovito praćenje prognoza i upozorenja, osobito onima koji planiraju putovanja.