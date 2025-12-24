Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu, nakon bjekstva lociran u drugom gradu: Poznat identitet muškarca

Policija je u ranim jutarnjim satima locirala i uhapsila Marka Popović (27) iz Podgorice, koji je osumnjičen da je jučer pucao na drugu osobu kod tvrđave Mogren u Budvi.

Kako je rečeno iz policije, postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama Popovića stiču elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

- Sinoć je u Odjeljenje bezbjednosti Kotor pristupilo lice koje je prijavilo da je kod tvrđave Mogren u Budvi drugo lice u odnosu na njega upotrijebilo vatreno oružje i da se nakon toga dalo u bjekstvo u pravcu Podgorice. Ovom prilikom oštećeni nije zadobio tjelesne povrede.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su sa događajem odmah upoznali službenike Odjeljenja bezbjednosti Budva koji su preduzeli hitne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja događaja.

Od nekoliko lica su prikupljena obavještenja na zapisnik na okolnosti događaja, utvrđen je identitet lica za koje se sumnja da je upotrijebilo vatreno oružje – M.P. i on je lociran u Podgorici, te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru - navodi se u saopštenju policije.