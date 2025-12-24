Oslobođen dio optuženih za pad nadstrešnice u Srbiji: Među njima bivši ministar Vesić

Viši sud u Novom Sadu obustavio je kazneni postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski te još troje okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Izvanraspravno vijeće suda zaključilo je kako nema osnove za optužbe protiv njih, piše N1 Info.

Prema optužnici Višeg javnog tužiteljstva od 16. septembra ove godine, Vesić, Tanasković i Dimoski teretili su se za teško djelo protiv opće sigurnosti. Milan Spremić, Marina Gavrilović i Dejan Todorović bili su optuženi za isto djelo, ali povezano s nepravilnim i nepropisnim izvođenjem građevinskih radova.

U odluci se navodi kako vijeće smatra da nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili sumnju da su okrivljenici počinili krivična djela koja su im se stavljala na teret.

Ukidanje pritvora i puštanje na slobodu

Sukladno odluci, Jeleni Tanasković, Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću ukinuta je mjera zabrane napuštanja stana te je naloženo njihovo trenutno puštanje na slobodu. S druge strane, Anita Dimoski i Goran Vesić ostaju u kućnom pritvoru temeljem zasebnog rješenja Višeg suda u Beogradu.

Postupak se nastavlja za sedmero optuženih

Ipak, sud je potvrdio optužnicu Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu protiv sedmero drugih okrivljenika u istom slučaju: Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Za njih je sud utvrdio da postoji dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su počinili krivična djela koja su predmet optužbe. Sud je ocijenio da dokazi upućuju na to da su okrivljenici postupali protivno propisima, kao i da je došlo do propusta u izvođenju radova, održavanju objekta i nadzoru, što je u konačnici dovelo do tragičnih posljedica.

Spisi predmeta, kako se navodi, ukazuju na odstupanja od projektne dokumentacije, propuste u kontroli i nedosljednosti u provođenju tehničkih standarda, što je rezultiralo narušavanjem sigurnosti objekta. Sud je zaključio da su ti propusti u uzročno-posljedičnoj vezi s nastalom štetom te da je u ovoj fazi postupka ispunjen standard opravdane sumnje za potvrđivanje optužnice.