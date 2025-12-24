Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Na aerodromu u Podgorici oduzeti telefoni vrijedni 2,6 miliona eura

U carinskom sistemu Carinske ispostave Aerodrom Podgorica podnesena je carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, pri čemu su carinskim organima prijavljeni mobilni telefoni i prateća oprema

Dio oduzetih iPhonea. Uprava carina Crne Gore

S. S.

24.12.2025

Službenici Uprave carina Crne Gore osujetili su pokušaj krijumčarenja velike količine mobilnih telefona na Aerodromu Podgorica.

Kako je saopćeno, u carinskom sistemu Carinske ispostave Aerodrom Podgorica podnesena je carinska deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet, pri čemu su carinskim organima prijavljeni mobilni telefoni i prateća oprema.

Tokom ciljane i detaljne carinske kontrole utvrđeno je da je riječ o velikoj količini skupocjenih uređaja, uglavnom marke iPhone i Samsung, čija je procijenjena vrijednost oko 2,6 miliona eura.

Daljnje aktivnosti u ovom predmetu provode se u saradnji s Upravom policije i nadležnim tužilaštvom.

– Uprava carina nastavit će provoditi intenzivne kontrole na svim graničnim prelazima, s ciljem zaštite ekonomske stabilnosti države i suzbijanja svih oblika nezakonite trgovine – saopćeno je.

# IPHONE
# CRNA GORA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.