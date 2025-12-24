Prekinuta sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore uslijed sukoba u vrhu vlasti

Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, koju je zakazao predsjednik Jakov Milatović, prekinuta je u srijedu uslijed nastavka spora između predsjednika i ministra odbrane Dragana Krapovića oko kadrovskih pitanja u Vojsci Crne Gore.

Na dnevnom redu Savjeta bili su izvještaji o stanju u Vojsci Crne Gore za 2024. godinu, učešću pripadnika vojske u međunarodnim vježbama i obukama, kao i prijedlog odluke o angažmanu vojnih jedinica u međunarodnim aktivnostima planiranim za 2026. godinu. Savjet je trebao razmatrati i prijedloge Ministarstva odbrane o imenovanjima, razrješenjima i unapređenjima oficira.

Razrješenje komandanta

Milatović je ocijenio da je nedavno razrješenje komandanta Mornarice VCG Darka Vukovića bilo nezakonito, navodeći da je riječ o nastavku odmazde i neprimjerenog odnosa ministra odbrane prema vojsci i njenom oficirskom kadru.

- Pokušaji da se Vojska Crne Gore stavi u službu političkih interesa su opasni i neprihvatljivi. Vojska mora ostati iznad politike - poručio je Milatović u objavi na društvenoj mreži X.

Ovo nije prvi spor između predsjednika države i ministra odbrane. Prethodni sukob odnosio se na smjenu brigadnog generala Zorana Lazarevića s funkcije načelnika Generalštaba VCG. Milatović je prošle godine odbio prijedlog ministra Krapovića za Lazarevićevu smjenu, dok je ministar tada naveo da su tu odluku podržali predsjednik Skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić.

Smjena generacija

Iz Ministarstva odbrane ranije su saopćili da je razrješenje Lazarevića bilo dio procesa smjene generacija i podmlađivanja oficirskog kadra, navodeći da je general ispunio zakonske uslove za prestanak službe. Lazarević je, s druge strane, u pismu članovima Savjeta optužio ministra odbrane za poteze koji, kako je naveo, narušavaju borbenu spremnost vojske.

Savjet za odbranu i bezbjednost je u junu razriješio Lazarevića i za načelnika Generalštaba imenovao Miodraga Vuksanovića. Odluka je tada donesena jednoglasno, a Milatović se tom prilikom zahvalio Lazareviću na dosadašnjem radu.

Dio analitičara ocjenjuje da su aktuelni sporovi posljedica političkih pritisaka na vojni sistem, uključujući kadrovske odluke po partijskom ključu, što dodatno produbljuje institucionalnu krizu u sektoru odbrane Crne Gore.