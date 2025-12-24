Gradonačelnik Sinja otjerao romski orkestar: Nije primjereno da pjevaju "Đurđevdan" za Badnjak

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj "otjerao" je romski orkestar koji je namjeravao da svira na javnom prostoru uz objašnjenje da je " 'Đurđevdan' neprimjeren za Badnjak”.

Na snimku koji je objavila Slobodna Dalmacija vidi se kako im Bulj rukom pokazuje da odu.

Prema riječima očevidaca, romski orkestar mirno je došao do stolova i počeo svirati, a građani su ih dočekali s oduševljenjem.

- Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovnoo svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota, da gradonačelnik jednoga grada tjera romski orkestar na Badnjak - kazao je svjedok događaja koji je želio ostati anoniman.

- Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje "Đurđevdana" nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju saglasnost za nastupanje na javnim površinama - kazao je gradonačelnika Sinja za Slobodnu Dalmaciju.