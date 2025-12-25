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PROBLEMI

Dok Srbija troši rezerve nafte, dogovora o NIS-u nema: Hoće li energetska kriza zapljusnuti i BiH?

Kriza s NIS-om još nema uticaja na snabdijevanje u RS, ali ne znamo šta će se desiti ako se to ne riješi ubrzo ili u slučaju nekih većih komplikacija

Rafinerija Pančevo. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.12.2025

Dok se traži rješenje za prodaju ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije – NIS i očekuje ishod pregovora ruskog „Gasproma“ i mađarskog MOL-a, ekonomski stručnjaci i građani ne kriju zabrinutost zbog mogućih posljedica energetske krize koja trese susjednu državu. Nestašica do sada nije bilo, potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali rezerve se troše, a trenutno nema načina da se uvezu dovoljne količine nafte, pa je problem potrebno što prije riješiti.

Vučić: Rezerve se troše. Anadolija

Veće komplikacije

Podsjetimo, kriza traje od početka oktobra, otkako se NIS našao pod sankcijama SAD, koje insistiraju na povlačenju ruskih kompanija iz vlasništva nad NIS-om. Zbog sankcija je ugašena Rafinerija za preradu sirove nafte u Pančevu, nadomak Beograda.

- Kriza s NIS-om još nema utjecaja na snabdijevanje u RS, ali ne znamo šta će se desiti ako se to ne riješi ubrzo ili u slučaju nekih većih komplikacija u Srbiji. Imali smo, naprimjer, prije mjesec dana havariju u MOL-ovoj rafineriji i ne daj Bože tako nekih dodatnih iskakanja, to bi moglo ugroziti. Inače se nadamo da će NIS naći rješenje, prvenstveno zbog Srbije, a onda i zbog ostalih u komšiluku – kazao nam je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima RS.

Pojašnjava da su distributeri u BiH inače više oslonjeni na evropske rafinerije nafte, dok je iz Pančeva dolazilo gotovo 15 posto od ukupnih količina.

- Nije prvi put da se susrećemo s ovim. I dosad smo imali situacija da nema derivata iz Pančeva, ali preživimo bez problema. Vidite da su, iako Pančevo ne radi već skoro dva mjeseca, cijene pale za nekih 25 feninga – ističe Savić.

Savić: Cijene pale. Screenshot

Stvar dogovora

Iako u posljednja dva i po mjeseca u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte, snabdijevanje potrošača do sada je bilo uredno. Ekonomista Draško Aćimović naglašava da se u ovakvim situacijama u potpunosti shvata uloga robnih rezervi.

- Duže od 75 dana na rezervama nafte u Srbiji sve funkcioniše. Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara, ko će biti kupac, to je stvar dogovora, ali ovdje su do punog izražaja došle rezerve i to je poenta svega. Šta bi se desilo u BiH da dođe do prekida opskrbe naftom?! – kaže Aćimović.

Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara. Facebook

Vučić je jučer izjavio da je situacija teška i dramatična, jer Srbija nije u mogućnosti da uvozi 6.000 tona dizela dnevno i da, dok troši rezerve dok “curi pješčani sat”. Podsjetio je da su ga kritizirali zbog izdvajanja za robne rezerve, smijali mu se zbog graha i graška, ali da zahvaljujući tome goriva još ima.

Energetska podjela svijeta

Komentirajući situaciju u Srbiji, ali i dešavanja na globalnom planu, Aćimović kaže da je u toku i nova energetska podjela svijeta.

- Potrebno je brzo se uključiti u ove promjene. Svi politički predstavnici znaju tačno kako će izgledati novi energetski tokovi, a vremena za kalkulacije više nema. Dio te reorganizacije je i projekt Južna interkonekcija u BiH. Plinovod od Krka kroz Hrvatsku i BiH, pa Crnu Goru, Albaniju, Grčku i ići će na Ukrajinu. Tim tokovima se treba brzo prilagođavati i zato je dogovor sa SAD pitanje energetskog života ili smrti BiH. Tu ne smije biti kalkulacija – ističe Aćimović.

Duže od 75 dana na rezervama nafte u Srbiji sve funkcioniše. Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara, ko će biti kupac, to je stvar dogovora

# REZERVE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NIS
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