Dok Srbija troši rezerve nafte, dogovora o NIS-u nema: Hoće li energetska kriza zapljusnuti i BiH?

Dok se traži rješenje za prodaju ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije – NIS i očekuje ishod pregovora ruskog „Gasproma“ i mađarskog MOL-a, ekonomski stručnjaci i građani ne kriju zabrinutost zbog mogućih posljedica energetske krize koja trese susjednu državu. Nestašica do sada nije bilo, potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali rezerve se troše, a trenutno nema načina da se uvezu dovoljne količine nafte, pa je problem potrebno što prije riješiti.

Vučić: Rezerve se troše . Anadolija Vučić: Rezerve se troše . Anadolija

Veće komplikacije Podsjetimo, kriza traje od početka oktobra, otkako se NIS našao pod sankcijama SAD, koje insistiraju na povlačenju ruskih kompanija iz vlasništva nad NIS-om. Zbog sankcija je ugašena Rafinerija za preradu sirove nafte u Pančevu, nadomak Beograda. - Kriza s NIS-om još nema utjecaja na snabdijevanje u RS, ali ne znamo šta će se desiti ako se to ne riješi ubrzo ili u slučaju nekih većih komplikacija u Srbiji. Imali smo, naprimjer, prije mjesec dana havariju u MOL-ovoj rafineriji i ne daj Bože tako nekih dodatnih iskakanja, to bi moglo ugroziti. Inače se nadamo da će NIS naći rješenje, prvenstveno zbog Srbije, a onda i zbog ostalih u komšiluku – kazao nam je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima RS. Pojašnjava da su distributeri u BiH inače više oslonjeni na evropske rafinerije nafte, dok je iz Pančeva dolazilo gotovo 15 posto od ukupnih količina. - Nije prvi put da se susrećemo s ovim. I dosad smo imali situacija da nema derivata iz Pančeva, ali preživimo bez problema. Vidite da su, iako Pančevo ne radi već skoro dva mjeseca, cijene pale za nekih 25 feninga – ističe Savić.

Savić: Cijene pale . Screenshot Savić: Cijene pale . Screenshot

Stvar dogovora Iako u posljednja dva i po mjeseca u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte, snabdijevanje potrošača do sada je bilo uredno. Ekonomista Draško Aćimović naglašava da se u ovakvim situacijama u potpunosti shvata uloga robnih rezervi. - Duže od 75 dana na rezervama nafte u Srbiji sve funkcioniše. Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara, ko će biti kupac, to je stvar dogovora, ali ovdje su do punog izražaja došle rezerve i to je poenta svega. Šta bi se desilo u BiH da dođe do prekida opskrbe naftom?! – kaže Aćimović.

Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara . Facebook Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara . Facebook