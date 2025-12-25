Dok Srbija troši rezerve nafte, dogovora o NIS-u nema: Hoće li energetska kriza zapljusnuti i BiH?

Dok se traži rješenje za prodaju ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije – NIS i očekuje ishod pregovora ruskog „Gasproma“ i mađarskog MOL-a, ekonomski stručnjaci i građani ne kriju zabrinutost zbog mogućih posljedica energetske krize koja trese susjednu državu. Nestašica do sada nije bilo, potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali rezerve se troše, a trenutno nema načina da se uvezu dovoljne količine nafte, pa je problem potrebno što prije riješiti.
Veće komplikacije
Podsjetimo, kriza traje od početka oktobra, otkako se NIS našao pod sankcijama SAD, koje insistiraju na povlačenju ruskih kompanija iz vlasništva nad NIS-om. Zbog sankcija je ugašena Rafinerija za preradu sirove nafte u Pančevu, nadomak Beograda.
- Kriza s NIS-om još nema utjecaja na snabdijevanje u RS, ali ne znamo šta će se desiti ako se to ne riješi ubrzo ili u slučaju nekih većih komplikacija u Srbiji. Imali smo, naprimjer, prije mjesec dana havariju u MOL-ovoj rafineriji i ne daj Bože tako nekih dodatnih iskakanja, to bi moglo ugroziti. Inače se nadamo da će NIS naći rješenje, prvenstveno zbog Srbije, a onda i zbog ostalih u komšiluku – kazao nam je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima RS.
Pojašnjava da su distributeri u BiH inače više oslonjeni na evropske rafinerije nafte, dok je iz Pančeva dolazilo gotovo 15 posto od ukupnih količina.
- Nije prvi put da se susrećemo s ovim. I dosad smo imali situacija da nema derivata iz Pančeva, ali preživimo bez problema. Vidite da su, iako Pančevo ne radi već skoro dva mjeseca, cijene pale za nekih 25 feninga – ističe Savić.
Stvar dogovora
Iako u posljednja dva i po mjeseca u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte, snabdijevanje potrošača do sada je bilo uredno. Ekonomista Draško Aćimović naglašava da se u ovakvim situacijama u potpunosti shvata uloga robnih rezervi.
- Duže od 75 dana na rezervama nafte u Srbiji sve funkcioniše. Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara, ko će biti kupac, to je stvar dogovora, ali ovdje su do punog izražaja došle rezerve i to je poenta svega. Šta bi se desilo u BiH da dođe do prekida opskrbe naftom?! – kaže Aćimović.
Vučić je jučer izjavio da je situacija teška i dramatična, jer Srbija nije u mogućnosti da uvozi 6.000 tona dizela dnevno i da, dok troši rezerve dok “curi pješčani sat”. Podsjetio je da su ga kritizirali zbog izdvajanja za robne rezerve, smijali mu se zbog graha i graška, ali da zahvaljujući tome goriva još ima.
Energetska podjela svijeta
Komentirajući situaciju u Srbiji, ali i dešavanja na globalnom planu, Aćimović kaže da je u toku i nova energetska podjela svijeta.
- Potrebno je brzo se uključiti u ove promjene. Svi politički predstavnici znaju tačno kako će izgledati novi energetski tokovi, a vremena za kalkulacije više nema. Dio te reorganizacije je i projekt Južna interkonekcija u BiH. Plinovod od Krka kroz Hrvatsku i BiH, pa Crnu Goru, Albaniju, Grčku i ići će na Ukrajinu. Tim tokovima se treba brzo prilagođavati i zato je dogovor sa SAD pitanje energetskog života ili smrti BiH. Tu ne smije biti kalkulacija – ističe Aćimović.
Duže od 75 dana na rezervama nafte u Srbiji sve funkcioniše. Situacija s NIS-om će se riješiti do 15. januara, ko će biti kupac, to je stvar dogovora