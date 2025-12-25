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Objavljene fotografije osumnjičenog za ranjavanje Đura Vujovića u Podgorici: Ako ste ga vidjeli prijavite policiji

Pozivamo građane i medije da ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, informaciju o njegovom identitetu prijave najbližoj policijskoj stanici

Muškarac koji se sumnjiči za ranjavanje Đura Vujovića u Podgorici. Vijesti.me

A. O.

25.12.2025

Crnogorska policija objavila je fotografije muškarca za kojeg se sumnja da je 11. decembra u Podgorici ranio Đura Vujovića, te je upućen apel građanima da, ukoliko ga prepoznaju, dostave informacije o njegovom identitetu.

Kako navode, preduzimajući intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela ubistvo u pokušaju, koje je izvršeno 11. decembra u podgoričkom naselju Pejton, kada je upotrebom vatrenog oružja Đ. V. zadobio povrede, službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, došli su do saznanja da je mogući izvršilac ovog krivičnog djela lice čiji identitet zasada nije utvrđen.

U cilju prepoznavanja i nespornog utvrđivanja identiteta, Uprava policije, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, javno objavljuje fotografije ovog lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem pomenutog krivičnog djela. Pozivamo građane i medije, kako domaće, tako i one iz regiona, da ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, informaciju o njegovom identitetu prijave najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122 ili anonimno na broj 19969, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore. 

# PODGORICA
# CRNA GORA
# ĐURO VUJOVIĆ
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