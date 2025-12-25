Gradonačelnik Sinja tvrdio da je otjerao romski orkestar zbog pjesme "Đurđevdan", oni poručuju: Laže, nismo je pjevali

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj jučer je s javnog prostora udaljio romski orkestar koji je pokušao zapjevati među građanima okupljenim u gradu na Badnjak.

Slobodna Dalmacija objavila je snimak na kojem se vidi kako Bulj članovima orkestra gestom ruke pokazuje da se uklone.

Mirno prošlo

Prema iskazima očevidaca, romski orkestar je mirno prišao između stolova i započeo svirku, a okupljeni građani su ih dočekali s oduševljenjem. Ljudi su ubacivali sitniš, smijali se, snimali i uživali u muzici, prenosi Slobodna Dalmacija, koja danas navodi da je cijeli događaj dobio i nastavak.

Bulj je jučer izjavio da je orkestar izvodio pjesmu "Đurđevdan" što, prema njegovom mišljenju, nije primjereno za Badnjak, te da za nastup nisu imali potrebnu saglasnost za korištenje javnih površina.

- Badnjak je danas i u Sinju se organizira prigodni program. Pjevanje Đurđevdana nije ni prigodno ni primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju saglasnost za nastupanje na javnim površinama - poručio je.

Ipak, reporteri Slobodne Dalmacije su danas radili reportažu na splitskoj Rivi i sreli upravo ovaj orkestar.

Došli zaraditi bakšiš

Nisu htjeli davati izjave jer su "došli zaraditi bakšiš, a ne postati rekvizit domaćih političkih i medijskih obračuna".

- Nismo pjevali Đurđevdan, gradonačelnik laže - jedino je što su poručili.

Bulj i danas tvrdi suprotno.

- Imam svjedoke da su počeli pjevati Đurđevdan ispred crkve, dok se dijelio bakalar, svirali su sve i svašta. Thompson, na primjer, ima sve uvjete za koncert pa mu nisu dali u Zagrebu dozvolu, u Puli itd., a oni mogu pjevati. Pitajte ih imaju li dozvole, a što se tiče Sinja, Sinj je otvoren za sve i sve pozivam da dođu u Sinj - poručio je.