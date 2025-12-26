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BEOGRAD NA VODI

Pronađena bomba teška 470 kilograma, Dačić poručio: To je od naše braće Amerikanaca

To je, ne znam koja po redu, bomba koja je od prijateljskih zemalja, rekao je Dačić

Dačić: U nedjelju ujutro to vadimo i nosimo na uništenje. Facebook

A. O.

26.12.2025

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sinoć je izjavio da je ponovo pronađena zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata i to ponovo u Beogradu na vodi, u blizini TC "Galerija".

Dačić je naveo da je pronađena bomba u Beogradu na vodi od 470 kilograma, kako je kazao od „naše braće Amerikanaca“, javlja RTS.

- U nedjelju ujutro to vadimo i nosimo na uništenje. Građani su bezbjedni, ali čisto da znate. To je, ne znam koja po redu, bomba koja je od prijateljskih zemalja - rekao je Dačić na TV Euronews.

# IVICA DAČIĆ
# BEOGRAD NA VODI
# BEOGRAD
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