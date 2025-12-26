Uhapšen osumnjičeni za ratne zločine u Hrvatskoj

Policija je u Zeti uhapsila lice koje se potražuje zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kako sa navodi, u pitanju je Milorad Kovačević.

"Preduzimajući pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti a u cilju lociranja lica koja se potražuju, sa akcentom na ona koja se potražuju zbog težih krivičnih djela, na međunarodnom nivou, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u saradnji sa službenicima NCB Podgorica su u Zeti locirali lice koje se potražuje zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva", piše u saopštenju.

Kako se dodaje, u Zeti, u selu Bistrica podgorička policija locirala je i lišila slobode lice M.K. (61), državljanin Republike Hrvatske kojeg ova zemlja potražuje zbog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"On je priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje", istaknuto je.