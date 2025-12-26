Raspisan tender za izgradnju 23 kilometra novog Jadransko-jonskog autoputa

Kompanija Monteput raspisala je tender za izradu idejnog projekta dijela Jadransko-jonskog autoputa, na dionici od petlje Zaljevo do Sukobina, na granici s Albanijom.

Riječ je o trasi dugoj 23 kilometra, koja predstavlja nastavak autoputa od petlje Gradac do petlje Zaljevo, gdje se preklapaju autoput Bar–Boljare i Jadransko-jonski autoput.

- Ova dionica duga je 23 kilometra i predstavlja nastavak autoputa od petlje Gradac do petlje Zaljevo, na kojem se preklapaju autoput Bar–Boljare i Jadransko-jonski autoput. Saobraćajnica je razmatrana u okviru ranije izrađenih idejnih rješenja, a predloženi koridor uvršten je u Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine - saopštili su iz Monteputa.

Planirano je da dionica ima prateće i funkcionalne sadržaje, među kojima su benzinske stanice, odmorišta, baza za održavanje, kao i objekti za naplatu putarine. Procijenjena vrijednost tendera iznosi 2,6 miliona eura, bez uračunatog PDV-a.

- Realizacijom ovog projekta stvaraju se uslovi za pouzdaniju i kvalitetniju putnu vezu prema granici s Albanijom. Očekuje se da će ova dionica imati značajan utjecaj na ekonomski razvoj juga zemlje, kao i na bolju integraciju Crne Gore u međunarodne saobraćajne tokove - navedeno je u saopćenju.