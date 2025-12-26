Vučić poručio da se Hrvatska naoružava "zbog Srbije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga zabrinjava obim modernizacije Oružanih snaga Hrvatske, ističući da regionalno naoružavanje nije "bez razloga", već da je usmjereno prema Srbiji.

Govoreći na otvaranju Konferencije veleposlanika u Beogradu, Vučić je naveo da se u javnosti "umanjuju" pojedini regionalni sastanci i sporazumi, te ih povezao sa sigurnosnim procesima u okruženju Srbije.

Posebno se osvrnuo na Hrvatsku, pitajući "protiv koga" se nabavljaju "stotine novih vozila", "18 novih Cezara", avioni i protuzračna sredstva, uz tvrdnju da "drugi cilj ne postoji osim ugrožavanja Srbije". U istom dijelu govora ironično je spomenuo i Austriju, navodeći da takvo naoružavanje "neće biti zbog Austrije, nego zbog Srbije".

Vučić je također rekao da je teško povjerovati da bi Srbija namjeravala napadati bilo koga u regiji, uz ocjenu da bi NATO svakako bio snažan faktor odvraćanja.

U vezi sa "18 Cezara", Hrvatska je početkom decembra potpisala ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR, dok je istovremeno potpisano i pismo namjere za dodatno opremanje dijela borbenih aviona Rafale.

Izjave Vučića dolaze u periodu pojačane debate o sigurnosti i odbrambenim budžetima u Evropi, u kojem više država povećava ulaganja u vojnu opremu i interoperabilnost, posebno u okviru NATO-a i EU inicijativa.