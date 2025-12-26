U Hrvatskoj nestao 11-godišnji dječak: Traje velika potraga

U Hrvatskoj je danas, 26. decembra 2025. godine, prijavljen nestanak 11-godišnjeg dječaka Marka Majića, za kojim je u toku intenzivna potraga na području opštine Draž u Baranji.
Kako je saopšteno iz stanice Hrvatske gorske službe spašavanja u Osijeku, dječak se udaljio od porodice u blizini vidikovca Trojnaš, nakon čega su odmah angažirane sve raspoložive službe.
Nestanak je potvrdila i Policijska uprava osječko-baranjska.
- Dojavu smo zaprimili u 16:47 sati naveli su iz policije za Index.
Marko je visok oko 155 centimetara, težak približno 45 kilograma. U trenutku nestanka nosio je tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne patike marke Puma, plavu majicu i crnu kapu.
Iz Hrvatske gorske službe spašavanja uputili su hitan apel građanima da pomognu u potrazi.
- U slučaju da ste ga negdje zapazili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da nam se javite na brojeve telefona 112 ili 091/224-1042 - poručili su.
Svaka informacija može biti od presudnog značaja kako bi se dječak što prije i sigurno vratio svojoj porodici.