U Hrvatskoj nestao 11-godišnji dječak: Traje velika potraga

U Hrvatskoj je danas, 26. decembra 2025. godine, prijavljen nestanak 11-godišnjeg dječaka Marka Majića, za kojim je u toku intenzivna potraga na području opštine Draž u Baranji.

Kako je saopšteno iz stanice Hrvatske gorske službe spašavanja u Osijeku, dječak se udaljio od porodice u blizini vidikovca Trojnaš, nakon čega su odmah angažirane sve raspoložive službe.

Nestanak je potvrdila i Policijska uprava osječko-baranjska.

- Dojavu smo zaprimili u 16:47 sati naveli su iz policije za Index.