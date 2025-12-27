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Srbija planira nabavku novih aviona za obuku, iz Kine isporučeni dodatni sistemi protuzračne odbrane

Prema informacijama specijaliziranog portala Tango Six, testiranje češkog aviona bilo je planirano nakon sajma u Dubaiju

Borbeni avioni. AP

Dž. M.

27.12.2025

U intervjuu za beogradski list "Politika", komandant Ratnog vazduhoplovstva i protuzračne odbrane Vojske Srbije, general-major Brane Krnjajić, najavio je nabavku novih školsko-borbenih aviona za Srbiju.

General Krnjajić je istakao da su piloti Ratnog zrakoplovstva Vojske Srbije testirali češki avion L-39 "Skyfox" kao jednu od mogućih opcija za nabavku.

Prema informacijama specijaliziranog portala Tango Six, testiranje češkog aviona bilo je planirano nakon sajma u Dubaiju, odakle je avion trebao direktno biti prevezen u Srbiju.

Osim čeških aviona L-39 testiran je i švicarski PC-21 Pilatus kao i brazilski školski avion EMB-314 "Super Tucano“.

S druge strane, general Krnjajić je po prvi put priznao da su nabavljene dvije baterije kineskog sistema protuzračne odbrane HQ-17A uz napomenu da je to "za sada".

- Raketni sistem HQ-17A je kompletiran ove godine. Dio ljudstva je u Kini završio kompletnu obuku sa bojevim gađanjem, tako da se vrlo brzo očekuje upotreba ovog sistema u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora. Namijenjen je za odbranu određenih tačaka, a između ostalog da brani raketni sistem FK-3 i prostor u kome se on nalazi. Za sada smo nabavili dvije baterije HQ-17A - rekao je general Krnjajić.

S druge strane najavljeno je da se Srbija priprema da preuzme avione Rafale krajem 2028. godine pri čemu će trenutni avioni MiG-29 biti korišteni do 2030. godine.

# SRBIJA
# KINA
# AVIONI
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