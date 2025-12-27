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POSTAVLJA SE BOŽIĆNO SELO

Vučić najavio: Sutra navečer uklanjanje šatora iz Pionirskog parka

Ja sam razgovarao sa njima i obavijestili su me da će sutra uveče kao znak i pažnje i dobre volje i zahvalnosti prema meni krenuti u uklanjanje šatora

Aleksandar Vučić. Anadolija

Dž. M.

27.12.2025

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je tokom svečanosti povodom polaganja kamena temeljca za novi Generalštab Vojske Srbije da će šatori iz Pionirskog parka biti uklonjeni sutra u večernjim satima. Na tom mjestu bit će postavljeno Božićno selo koje će trajati od dva do četiri dana, dok će ulica biti otvorena za saobraćaj od 2. ili 3. januara.

On je nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba rekao da će sutra posjetiti ljude koji su tu bili i zahvaliti im se jer su, kako je rekao, svojim taktičkim potezom odbranili državu.

- Zamolio sam ljude, ja mislim da su ti ljudi odbranili državu, sačuvali svoju zemlju i oni zaslužuju ogromnu zahvalnost i ući će u istoriju kao jedan od taktičkih poteza koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Ja sam razgovarao sa njima i obavijestili su me da će sutra uveče kao znak i pažnje i dobre volje i zahvalnosti prema meni krenuti u uklanjanje šatora ispred Narodne Skupštine - rekao je Vučić.

On je rekao da će ostati samo mali dio Pionirskog parka u kome će oni još neko vrijeme da ostanu, ali da će dio ispred Narodne Skupštine u potpunosti biti otvoren za saobraćaj.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# PIONIRSKI PARK
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