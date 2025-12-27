"Vijesti", "Dan" i "Pobjeda" pokrenuli zajedničku kampanju za promociju štampanih medija

Redakcije dnevnih novina "Vijesti", "Dan" i "Pobjeda" pokrenule su akciju promocije štampanih medija u Crnoj Gori. Danas su redakcije na podgoričkom Pazaru, na Trgu nezavisnosti, organizovale početak promocije, uz razgovor i dijeljenje novina, kao i knjige iz bogatih izdavačkih edicija sve tri medijske kuće.

Dnevna štampa . Danilo Misita Dnevna štampa . Danilo Misita

Tokom promocije, brojni građani su se zadržavali na štandovima, razgovarali sa novinarima i urednicima, uzimali primjerke dnevnih novina i interesovali se za izdavačke edicije. Akcija je protekla u otvorenoj i neposrednoj atmosferi, uz veliko interesovanje prolaznika. Kadić Bojanić: Veliki dan za Crnu Goru Izvršna direktorica "Vijesti" Marijana Kadić Bojanić kazala je da je ovo veliki dan za Crnu Goru. - Da su se ujedinila tri štampana medija – 'Vijesti', 'Pobjeda' i 'Dan'. Zapravo, danas pokazujemo koliko je važna lojalna konkurencija. Konkurencija koja podstiče jedne druge da budemo bolji, a da zajedno kao esnaf radimo bolje i veće stvari za Crnu Goru - rekla je ona.

Kadić Bojanić . Danilo Misita Kadić Bojanić . Danilo Misita

Istakla je da je današnji događaj važan jer građanstvu žele da skrenu pažnju da profesionalno novinarstvo živi u redakcijama. - U redakcijama gdje rade novinarke i novinari i ostali medijski profesionalci koji istražuju, tragaju za informacijama, provjeravaju, a tek onda objavljuju. Svjedoci smo da su na desetine i stotine raznih firmi registrovane za medijsku djelatnost. Također, imamo i veliki broj portala koji nisu registrovani. To su mediji, odnosno kvazi mediji, koji vrlo često objavljuju dezinformacije. Zato je za građanstvo jako važno da se razumije da su profesionalne redakcije zapravo temelj profesionalnog novinarstva - istakla je Kadić Bojanić. Pozvala je sve građane da podrže ovu, kako je kazala, veliku akciju koja će trajati do sredine maja. - Također, pozivamo Vladu Crne Gore da dobro razmisli o tome na koji način treba da podrži profesionalne medije – poreskim olakšicama i raznim drugim projektom kakve primjenjuju zemlje Evropske unije. Vidimo da i pored svih tehnoloških promjena štampane redakcije i štampani mediji u Evropskoj uniji i dalje opstaju, jer su prepoznati kao temelj novinarstva - kazala je.

Sa lica mjesta . Danilo Misita Sa lica mjesta . Danilo Misita

Kadić Bojanić je ocijenila da je najveći izazov štampanih medija u Crnoj Gori nedostatak tržišta. - Naše tržište je veoma malo i podložno političkim i ekonomskim pritiscima. Regulativa se ne poboljšava, već se pogoršava i sve kao da radi se dodatno slabe štampani mediji iako bi država morala da pokaže veću odgovornost i da se drugačije postavi prema nama - rekla je. Dodala je i da je veliki problem, ne samo u štampanim medijima već i u svim privatnim medijima i kompanijama, nedostatak stručnih, osposobljenih zaposlenih koji "hrle" u državni sektor.

"Vijesti", "Dan" i "Pobjeda" pokrenuli zajedničku kampanju . Danilo Misita "Vijesti", "Dan" i "Pobjeda" pokrenuli zajedničku kampanju . Danilo Misita

- Imamo podatak da svaki treći zaposleni radi u državnom ili javnom sektoru, što je neodrživo i ne samo za ekonomiju već i za privatni sektor. Mlade ljude treba vratiti pravim vrijednostima i vjerujemo da će ova akcija podstaći šire razmišljanje o tome - istakla je. Ona je kazala da se moramo pomiriti sa tim da dajemo prednost elektronskim medijima, i portalima, ali štampani mediji nose veliku vrijednost.

Sa događaja . Danilo Misita Sa događaja . Danilo Misita

- Svi volimo taj zvuk uz jutarnju kafu kada novina šuška pod prstima, kao i sve ono što sve tri redakcije obezbjeđuju čitaocima, magazine, knjige i slično. I zato sam za to da štampani mediji žive što duže, a koliko će, to zavisi od nas", rekla je Kadić Bojanić. Zečević: Historijski događaj Direktor i glavni i odgovorni urednik "Pobjede" Nenad Zečević kazao je da u pitanju historijski događaj za Crnu Goru i štampane medije. - Ovo je prvi put da sva tri štampana medija organizuju zajednički projekat. Suština projekta je da pokažemo da štampa i dalje postoji u Crnoj Gori i da je i dalje jaka. Reći ću samo jedan podatak. Štampani mediji spadaju među 5 najutjecajnijih u Crnoj Gori. Pogledajte samo na šta bi ličili portali da nema štampanih medija. Štampani mediji donose kvalitet, istraživačke tekstove i donose ono što je najkvalitetnije u crnogorskom društvu - rekao je on.

Zečević . Danilo Misita Zečević . Danilo Misita