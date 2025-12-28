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Video / Dačić i unuk balkanskog kasapina Miloševića zapjevali na Zlatiboru: "Slobodane, Slobodane..."

Miloševićev unuk Marko, 2023. godine primljen je u Glavni odbor SPS-a

Ivica Dačić i Marko Milošević. Screenshot

S. S.

28.12.2025

Opozicionar iz Srbije Kosta Konstantinović objavio je videosnimak sa Zlatibora na kojem ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsjednik SPS-a Ivica Dačuć u društvu Marka Miloševića, unuka balkanskog kasapina Slobodana Miloševića, pjeva.

- Unuk Slobodana Miloševića i Ivica Dačić pjevaju pjesmu odgovornom za genocid, ratne zločine, etnička čišćenja, politička ubistva, krađe izbora... Decembar 2025. na Zlatiboru. O trošku svih nas – napisao je Konstantinović uz snimak koji je objavio.

Dačić je pjesmu počeo stihovima "Slobodane, Slobodane, naše rosno cvijeće", s tim što je zamijenio riječ pa je umjesto "Užice te zaboravit neće", otpjevao "Srbija te zaboraviti neće". Pjesma je inače posvećena Slobodanu Peneziću Krcunu, osnivaču OZNA-e, no nema dileme da su oni aludirali na Slobodana Miloševića, pogotovo zbog adaptacije teksta.

Potom je prešao na njemu omiljenu, "Ko to kaže, ko to laže...". .

Miloševićev unuk Marko, 2023. godine primljen je u Glavni odbor SPS-a. Dačić je tokom vladavine Slobodana Miloševića bio portparol Socijalista, a danas je predsjednik te stranke.

# IVICA DAČIĆ
# SPS
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