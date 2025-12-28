Lopovi opustošili groblje, odnijeli sve što mogli: Mještani ogorčeni i u šoku

Policija u Sloveniji istražuje vandalizam i krađe na groblju u mjestu Škofije, gdje su nepoznate osobe oštetile nadgrobne spomenike i odnijele brojne grobne predmete. Mjesna uprava pozvala je mještane da prijave nastalu štetu.

Prema informacijama Policijske uprave Koper, do sada je evidentirano čak 79 slučajeva oštećenja. Kako je naveo Loris Čendak, najčešće je riječ o krađama vaza, statueta i drugih grobnih predmeta, ali i o razbijenim nadgrobnim spomenicima.

– Uglavnom se radi o krađama grobnih predmeta, ali ima i oštećenih i razbijenih spomenika. Nastavljamo prikupljati prijave i provjeravamo da li okolne kuće imaju videonadzor – kazao je Čendak.

Na groblju su zatečeni i potresni prizori. Jedan od mještana, koji je došao obići grobove rođaka, skupljao je razbijeno staklo kako bi sačuvao metalne dijelove spomenika.

– Čak sam metalni dio zavrnuo da ga neko ne bi odnio – rekao je vidno potresen.

Mještani su ogorčeni i uvjereni da vandalizam nisu počinili ljudi iz mjesta.

– Ovo je prešlo sve granice. Osjećam veliku tugu. Ne vjerujem da bi neko od mještana, koji ovdje ima svoje najmilije, mogao ovo uraditi. Vjerovatno su došli odnekud sa strane. Krali su predmete, posebno bakrene, koje mogu preprodati – kazala je jedna mještanka dok je obilazila grobove.

Iz mjesne uprave Škofije poručili su da je važno da svi koji su pretrpjeli štetu podnesu policijsku prijavu. Građani su o vandalizmu prvi put obaviješteni na Božić, kada je otkriven veći broj uništenih grobova.

Inače, u Škofijama je tokom posljednjih sedmica zabilježeno i nekoliko provala te pokušaja krađa u porodične kuće, što dodatno uznemirava lokalno stanovništvo.