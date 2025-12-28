Pokušaj ubistva u porodičnoj kući u Čakovcu

U naselju Kuršanec kod Čakovca, u subotu je u večernjim satima teško povrijeđena 59-godišnja žena kojoj je ozlijede nanio 28-godišnji muškarac u obiteljskoj kući.

Prema informaciji iz Policijske uprave međimurske, dojava o nasilju stigla je u subotu kasno navečer, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene raspoložive policijske snage i ekipa hitne medicinske pomoći, navodi Hina.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u subotu oko 22.30 sati u obiteljskoj kući 28-godišnjak tupim predmetom zadao više udaraca 59-godišnjakinji - navodi se u saopćenju međimurske policije.

Žena je zadobila teške tjelesne povrede s mogućnošću prekvalifikacije u teške tjelesne povrede opasne po život koje su okvalificirane u Županijskoj bolnici Čakovec, gdje je zadržana na liječenju.

U toku je intenzivno kriminalističko istraživanje dok je 28-godišnjak zbog pokušaja teškog ubistva odmah po događaju uhićen.