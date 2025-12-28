Masovno okupljanje u Ćacilendu: Vučić se obratio pristalicama SNS-a

U šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu večeras je održano masovno okupljanje pristalica Srpske napredne stranke. Tokom popodneva na plato su pristizale kolone autobusa i pješaka iz pravca Terazija, a već oko 18.30 sati okupilo se nekoliko stotina ljudi.

Nešto prije 20 sati okupljenima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U govoru je istakao da je ponosan na prisutne te poručio da su se, kako je naveo, "izborili za slobodu". Njegovo obraćanje više puta je prekidano skandiranjem „Aco Srbine“ iz mase.

Tokom dana na Terazijama su se, prema izvještajima s terena, privremeno zaustavljali međugradski autobusi iz kojih su izlazile organizirane grupe građana, koje su se potom kretale prema prostoru ispred Skupštine.