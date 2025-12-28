Italijanski i mađarski avioni više neće nadgledati Hrvatsku: Rafali preuzimaju punu kontrolu neba

Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske saopćilo je da će hrvatski višenamjenski borbeni avioni Rafal od 1. januara 2026. godine u potpunosti preuzeti zadatak nadzora i zaštite vazdušnog prostora Hrvatske u okviru NATO-ovog sistema Air Policing.

Kako je navedeno u saopćenju, zaštita vazdušnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, u skladu s važećim NATO standardima i procedurama, kao i nacionalnim propisima. Hrvatska će ovaj zadatak obavljati kroz NATO-ov integrisani sistem protivvazdušne i protivraketne odbrane NATINAMDS.

Tokom prethodnog prelaznog perioda, dok je trajala obuka hrvatskih pilota i uvođenje aviona Rafal u operativnu upotrebu, nadzor vazdušnog prostora privremeno su provodile susjedne članice NATO-a. Avioni italijanskog ratnog vazduhoplovstva tipa Eurofighter Typhoon, kao i mađarski Gripeni, izvršavali su ovaj zadatak iz baza u Italiji i Mađarskoj, na osnovu tehničkih sporazuma potpisanih između ministarstava odbrane.

Iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske ističu da država nije imala finansijskih troškova za ovakav vid privremenog nadzora, budući da u okviru NATO-a postoji ustaljena praksa da susjedne zemlje provode Air Policing bez naplate.

Intenzivna obuka letačkog i tehničkog osoblja omogućila je dostizanje potrebnog nivoa spremnosti, čime su ispunjeni uslovi da hrvatski Rafali samostalno preuzmu mirnodopski zadatak zaštite vazdušnog prostora.

Preuzimanjem pune odgovornosti za Air Policing, Hrvatska će od početka 2026. godine u potpunosti samostalno osiguravati nadzor svog vazdušnog prostora, kao dio kolektivnog sistema odbrane NATO-a, piše Aero.rs.