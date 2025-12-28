Vučić: Sljedeće godine idemo na izbore, blokaderi neće biti sretni zbog rezultata

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se pristalicama Srpske napredne stranke u šatorskom naselju poznatom kao Ćacilend, ističući da je došao kako bi im se zahvalio što su, nakon devet mjeseci, poslušali njegov poziv da se naselje ukloni.

Vučić se osvrnuo i na događaje od prije godinu dana, navodeći da je u početku smatrao kako je nezadovoljstvo studenata koji su blokirali fakultete posljedica tragedije u Novom Sadu i pada nadstrešnice.

- Što smo više zahtjeva ispunjavali, oni su postajali sve bahatiji, objašnjavajući da nema potrebe da bilo šta govorimo, jer smo nenadležni i da će oni urediti stvari, za račun drugih zemalja, da sruše Srbiju, jer je u tom trenutku bila ekonomski i politički snažna, vodila suverenu politiku i smjela reći šta misli i o sukobu u Ukrajini - rekao je Vučić.

Govoreći o akciji prikupljanja potpisa studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih izbora, Vučić je poručio da su se time vratili na politički teren, ali je naglasio da na izborima, kako je rekao, "laganja nema".

- Ja sam sretan zbog toga. Vratili su se na pravi politički teren. To što će obmanjivati javnost, lagati javnost o brojevima, nikakav problem. Na izborima laganja nema. Jer na izborima postoji i druga strana koja to broji, a ne samo jedna strana - poručio je predsjednik Srbije.

Dodao je da je prihvatio, kako je naveo, glavni zahtjev studenata, ističući da će izbori biti održani naredne godine.

- Sljedeće godine idemo na izbore, samo neće biti sretni zbog rezultata. Idemo da ih pobijedimo uz vašu snagu i ljubav, jer su oni uvijek jači od njihove mržnje - zaključio je Vučić.