Uhapšen zloglasni Miloš Stević, "desna ruka" teroriste Milana Radoičića

Pripadnici Policije Kosova uhapsili su Miloša Stevića, poznatog pod nadimkom „Grebeni“, zbog sumnje da je bio uključen u nezakonite aktivnosti usmjerene na utjecaj i manipulaciju izbornim procesom.

Kako prenosi agencija KosovaPress, pozivajući se na policijske izvore, Stević je priveden i sproveden u policijsku stanicu u Gračanici, gdje je zadržan na ispitivanju. Sumnjiči se da je putem pritisaka i ucjena pokušavao usmjeravati glasanje u korist određenih političkih subjekata.

Izvori bliski istrazi navode da se Stević dovodi u vezu s Milanom Radoičićem (Milan Radoicic), te se opisuje kao njegova „desna ruka“. Ovi navodi dodatno su privukli pažnju javnosti, imajući u vidu ranije kontroverze i sigurnosne postupke u kojima se Radoičić spominjao.

Tokom pretresa, policija je zaplijenila svesku s detaljnim zabilješkama, u kojoj se, prema saznanjima KosovaPressa, nalaze imena kandidata Srpske liste. Fotografije zaplijenjenog materijala već su se pojavile u medijima i mogle bi predstavljati značajan dokaz u nastavku istrage.