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Uhapšen zloglasni Miloš Stević, "desna ruka" teroriste Milana Radoičića

Sumnjiči se da je putem pritisaka i ucjena pokušavao usmjeravati glasanje u korist određenih političkih subjekata

Kod osumnjičenog je pronađena i određena količina gotovine, isključivo u novčanicama od 20 i 50 eura. Screenshot

A. O.

29.12.2025

Pripadnici Policije Kosova uhapsili su Miloša Stevića, poznatog pod nadimkom „Grebeni“, zbog sumnje da je bio uključen u nezakonite aktivnosti usmjerene na utjecaj i manipulaciju izbornim procesom.

Kako prenosi agencija KosovaPress, pozivajući se na policijske izvore, Stević je priveden i sproveden u policijsku stanicu u Gračanici, gdje je zadržan na ispitivanju. Sumnjiči se da je putem pritisaka i ucjena pokušavao usmjeravati glasanje u korist određenih političkih subjekata.

Izvori bliski istrazi navode da se Stević dovodi u vezu s Milanom Radoičićem (Milan Radoicic), te se opisuje kao njegova „desna ruka“. Ovi navodi dodatno su privukli pažnju javnosti, imajući u vidu ranije kontroverze i sigurnosne postupke u kojima se Radoičić spominjao.

Tokom pretresa, policija je zaplijenila svesku s detaljnim zabilješkama, u kojoj se, prema saznanjima KosovaPressa, nalaze imena kandidata Srpske liste. Fotografije zaplijenjenog materijala već su se pojavile u medijima i mogle bi predstavljati značajan dokaz u nastavku istrage.

Osim toga, kod osumnjičenog je pronađena i određena količina gotovine, isključivo u novčanicama od 20 i 50 eura, što prema nezvaničnim informacijama dodatno pojačava sumnje u pokušaje kupovine ili uslovljavanja glasova.

Iz Policije Kosova zasad nema zvaničnih informacija o detaljima istrage, ali je potvrđeno da se protiv Stevića vodi postupak zbog sumnje na teška krivična djela protiv izbornog prava. U narednim danima očekuje se odluka tužilaštva o eventualnom određivanju pritvora, kao i mogućem proširenju istrage na druga lica.

# KOSOVO
# IZBORNI PROCES
# POLICIJA
# MILAN RADOIČIĆ
# MILOŠ STEVIĆ
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