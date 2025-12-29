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U 97. GODINI

Preminuo Husein Ceno Tuzović, bio je novinar, historičar, sportski radnik

Autor je više stotina tekstova iz sportskog i društvenog života u Titogradu i Crnoj Gori. Živio je u Podgorici

Husein Tuzović. Savo Prelević

A. O. / Vijesti.me

29.12.2025

Husein Ceno Tuzović, novinar, historičar, sportski radnik, hroničar, poznavalac običaja i života stare i savremene Podgorice, preminuo je u 97. godini.

Tuzović je rođen u Podgorici 1929. Završio je studije historije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1953. Bio je novinar Radio Titograda, profesor historije u Gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi u tadašnjem Titogradu, glavni i odgovorni urednik “Titogradske tribine” i “Delegatske tribine”, direktor Informativno-dokumentacionog centra Titograd.

Bivši je igrač Fudbalskog kluba Budućnost, čiji je bio i dugogodišnji direktor.

Dobitnik je više značajnih nagrada - od Nagrade za životno djelo Udruženja sportskih novinara SFRJ do statusa Zaslužnog sportskog radnika Crne Gore i Jugoslavije, pa do nagrade “19. decembar”, koja se dodjeljuje na Dan oslobođenja Podgorice.

Objavio je knjige: “75 godina FK Budućnost”, “Sportski društveni život u Podgorici 1918-1945”; “Podgorica u NOR-u 1941-1945”, “Muslimani Podgorice u NOR-u 1941-1945”, “Sportisti Podgorice u NOR-u 1941-1945”, “Podgorička historijska čitanka” i druge.

Autor je više stotina tekstova iz sportskog i društvenog života u Titogradu i Crnoj Gori. Živio je u Podgorici.

# PODGORICA
# CRNA GORA
# HUSEIN CENO TUZOVIĆ
# HUSEIN TUZOVIĆ
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