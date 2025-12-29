Preminuo Husein Ceno Tuzović, bio je novinar, historičar, sportski radnik

Husein Ceno Tuzović, novinar, historičar, sportski radnik, hroničar, poznavalac običaja i života stare i savremene Podgorice, preminuo je u 97. godini.

Tuzović je rođen u Podgorici 1929. Završio je studije historije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1953. Bio je novinar Radio Titograda, profesor historije u Gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi u tadašnjem Titogradu, glavni i odgovorni urednik “Titogradske tribine” i “Delegatske tribine”, direktor Informativno-dokumentacionog centra Titograd.

Bivši je igrač Fudbalskog kluba Budućnost, čiji je bio i dugogodišnji direktor.

Dobitnik je više značajnih nagrada - od Nagrade za životno djelo Udruženja sportskih novinara SFRJ do statusa Zaslužnog sportskog radnika Crne Gore i Jugoslavije, pa do nagrade “19. decembar”, koja se dodjeljuje na Dan oslobođenja Podgorice.