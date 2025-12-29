Reklama za hemeroida prekinula desničare dok su puštali Thompsonove pjesme

Dan nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića stigli su predstavnici Autohtone-Hrvatske stranke prava.

Uz jako policijsko osiguranje 20-ak osoba pjevalo je i puštalo Thompsonove pjesme u znak protesta protiv zabrane koju je Tomašević najavio za sve njegove koncerte u Zagrebu.

Međutim, tokom puštanje ratne Thompsonove pjesme "Bojna Čavoglave", desila se zanimljiva situacija. Naime, desničarski aktivisti nisu platili premium na YouTubeu, pa je usred pjesme krenula reklama za hemeroide.



