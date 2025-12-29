Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum izašao iz zatvora

Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum izašao je u ponedjeljak ujutro iz istražnog zatvora na Bilicama, gdje je po odluci suda zbog saobraćajnih prekršaja proveo 15 dana.

Ispred zatvora dočekali su ga supruga Fani Kerum i njen brat Saša Horvat, a prije ulaska u automobil obratio se brojnim okupljenim novinarima poručivši da u zatvorskoj zgradi borave i žive ljudi, zaposlenici i zatvorenici, te da griješi svako onaj ko se naslađuje tuđoj nevolji.

Rekao je da oprašta svima koji su mu dali podršku, ali i nekolicini onih koji su se naslađivali, da bi na kraju pozdravio svoje kolege iz ćelije – cimere Franu, Jalu, Kneza, Matu, Srbina i Turčina. Pozdravio je i sve one koji su s njim šetali te zahvalio zaposlenicima zatvora na profesionalnosti.

Kerum je završio u zatvoru jer je upravljao putničkim automobilom iako je imao zabranu upravljanja motornim vozilom. Tom prilikom dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je nastala manja materijalna šteta u iznosu od 2.000 eura, bez povrijeđenih osoba.

Sudija ga je zbog izazivanja saobraćajne nesreće kaznio sa 260 eura, zbog napuštanja mjesta nesreće s 800 eura, dok je zbog vožnje uprkos zabrani dobio zatvorsku kaznu.

Zbog ranije prikupljenih negativnih bodova ostao je bez vozačke dozvole, a ponovo će moći polagati vozački ispit tek sredinom naredne godine.