"Ćacilend" polako postaje Božićno selo: Jelke i ukrasi umesto šatora

Šatori ispred Narodne skupštine u Beogradu, poznatiji kao "Ćacilend", uklonjeni su tokom noći, a na tom mjestu postavljaju se montažni objekti za Božićno selo, koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane, prenosi Anadolija.

Riječ je o šatorskom naselju u kojem ispred institucija Srbije borave pristalice predsjednika Aleksandra Vučića i srbijanskih vlasti.

Uklanjanje šatora počelo je sinoć, a komunalne službe su raščistile prostor ispred Doma Narodne skupštine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć bio ispred Skupštine Srbije, gdje se okupio veliki broj građana, rekao je da će šatori na platou biti uklonjeni, a da će na tom mjestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana.

Vučić je rekao da će se 3. ili 4. januara plato osloboditi i od ponedeljka 5. januara saobraćaj početi ponovo da se odvija, a da će građani ostati još neko vrijeme samo u malom dijelu Pionirskog parka.

Kamp naselje postavljeno je mjesecima unazad ispred institucija u Beogradu, a čine ga protivnici blokada i protesta pokrenutih nakon pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, u kojem je poginulo 16 osoba.