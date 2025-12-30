Oglasila se policija nakon opasnog stanja u Podgorici: Upotrijebljena "najblaža" sredstva prinude

Službenici Uprave policije su danas u Bortunu postupali u skladu sa članom 34 Zakona o unutrašnjim poslovima, na pružanju asistencije Komunalnoj policiji Glavnog grada kojom prilikom su postupali na profesionalan i krajnje tolerantan i trpeljiv način, uz poštovanje najvećih međunarodnih standarda, ponovili su u Upravi policije Crne Gore.

Intervencija je kako navode u saopštenju, obavljana u prisustvu predstavnika medija i službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, i ovom prilikom omogućili Komunalnoj policiji i nadležnim službama da preduzmu aktivnosti iz svojih nadležnosti.

"Ovom prilikom je Policija upotrijebila najblaže sredstvo prinude kojim je omogućeno izvršenje službenog zadatka, uz maksimalan stepen senzibiliteta u postupanju prema građanima i isključivo u skladu sa zakonom", naveli su u Upravi policije.