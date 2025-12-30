Vučić: Svako ko i pomisli da napadne Srbiju će morati o tome mnogo puta da razmisli

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, obraćajući se građanima na godišnjoj konferenciji za medije u Kući eUprave, da Srbija ima dva glavna cilja za 2026. godinu, a to su očuvanje mira i stabilnosti te da naredna godina bude najbolja u historiji zemlje, prije svega u oblasti ekonomije.

- Imamo dva cilja za 2026. godinu. Prvi je mir i stabilnost. Drugi je da to bude najbolja godina u istoriji Srbije, prije svega vezana za ekonomiju. U ta dva cilja možemo da usmjerimo sve ono što smo radili i sve ono što ćemo raditi - rekao je Vučić.

Naglasio je da će Srbija nastaviti politiku vojne neutralnosti, politiku mira u regionu i svijetu te da će se dosljedno držati Povelje Ujedinjenih nacija i rezolucija UN-a, ne samo po pitanju Kosova, već i kada je riječ o svim drugim krizama širom svijeta.

Istakao je da živimo u vremenu globalne nestabilnosti i neizvjesnosti, u kojem se sukobi pojavljuju iznenada i bez najave te da je teško predvidjeti završetak rata u Ukrajini. Prema njegovim riječima, tenzije će gotovo sigurno rasti i u drugim dijelovima svijeta, zbog čega je očuvanje stabilnosti u Srbiji od ključnog značaja.

- Važno je da, bez obzira na sve uticaje kojima jesmo i kojima ćemo biti izloženi, sačuvamo naš mir i stabilnost i pokušamo da unapređujemo saradnju sa različitim akterima širom svijeta - poručio je Vučić.

Vojska i odbrambeni kapaciteti

Govoreći o vojsci, predsjednik Srbije izjavio je da su prije dva dana potpisani veliki ugovori koji se odnose na modernizaciju Vojske Srbije te poručio građanima da mogu da se osjećaju bezbjedno.

- Potpisali smo ugovore u milijardama eura, a ne u milionima eura. Kada budemo smatrali da je potrebno, o detaljima ćemo obavijestiti javnost, ali želim da znate da kao građani Srbije treba da se osjećate sigurno - rekao je Vučić.

Naveo je da se proizvodi i nabavlja sve što je neophodno kako bi se osiguralo nebo iznad Srbije te da će se u naredne tri godine uspostaviti višeslojni sistem protivvazdušne odbrane, koji će predstavljati kombinaciju različitih sistema, uključujući postojeće i najsavremenije tehnologije.

- Srbija će, u smislu protivvazdušne odbrane, ali i odbrane od svakog potencijalnog agresora, biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi - istakao je Vučić.

Dodao je da će se povećavati broj vojnika, posebno u specijalnim jedinicama te da će, pored redovnog povećanja plata od 5,1 posto od 1. januara, tokom naredne godine biti i dodatnih povećanja za pripadnike tih jedinica.

Vučić je rekao da Srbija nabavlja naoružanje s različitih strana svijeta, uključujući Francusku, Izrael, Kinu i Rusiju, naglašavajući da se bira najbolje uz pomoć domaćih stručnjaka.

- Naša vojska je danas mnogo, mnogo snažnija nego što je ikada bila. Svako prije nego što pomisli da napadne Srbiju morat će mnogo puta, a ne samo dva puta, da razmisli o tome - poručio je predsjednik.

OFAC i energetska situacija

Predsjednik Srbije izjavio je da se nada pozitivnoj odluci institucija Sjedinjenih Američkih Država, uključujući OFAC i State Department, u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS). Istakao je da energetska situacija nije laka, navodeći da 83 dana nijedna kap nafte nije prošla JANAF-ovim naftovodom.

I pored toga, naglasio je da je stabilnost u zemlji očuvana i da država odgovorno upravlja energetskim izazovima.

Sigurnost i borba protiv kriminala

Vučić je izjavio da će država nastaviti da štiti bezbjednost građana i da čuva zemlju od svakog potencijalnog agresora, kako spolja, tako i iznutra. Naveo je da Srbija danas ima najnižu stopu kriminaliteta u svojoj historiji.

Prema njegovim riječima, u 2025. godini registrovano je 64.072 krivična djela, što je najmanji broj u posljednjih 25 godina. Najavio je dodatno opremanje svih policijskih jedinica, uključujući Žandarmeriju, SAJ, Policijsku brigadu, UKP i SBPOK, kao i povećanje plata za pripadnike policije u narednoj godini.

Diplomatske aktivnosti

Predsjednik Srbije izjavio je da je tokom ove godine imao ukupno 188 diplomatskih aktivnosti, uključujući susrete s predsjednicima i premijerima, kao i razgovore s čelnicima međunarodnih organizacija i Evropske unije.

Istakao je da je ponosan na činjenicu da je Srbija, uprkos brojnim pritiscima i izazovima, uspjela da sačuva mir i stabilnost, naglašavajući da je to jedan od najvećih uspjeha u protekloj godini.

Plate, penzije i ekonomski pokazatelji

Govoreći o ekonomiji i životnom standardu građana, Vučić je rekao da prosječna plata u Srbiji trenutno iznosi 945 eura, te da se očekuje da u decembru 2025. godine pređe 1.000 eura.

Dodao je da se u 2026. i 2027. godini očekuje snažan ekonomski rast, te da bi prosječna plata do kraja 2027. godine mogla dostići oko 1.400 eura.

Kada je riječ o penzijama, naveo je da su od 2016. godine nominalno povećane za 137 posto, a realno za oko 45 posto. Najavio je da će u 2026. godini uslijediti značajno povećanje penzija.

- Povećanje penzija neće biti simbolično. Bit će znatno veće i penzioneri mogu da očekuju dodatno poboljšanje svog standarda - rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik je rekao da se do sada 131 zemlja prijavila za Expo.

- Da 1. decembra možemo da predamo ključne organizacije Expa - rekao je Vučić, dodavši da zemlje hoće da dođu i da se pokažu.

​​​​​​​Specijalizovana svjetska izložba Expo 2027 biće održana od 15. maja 2027. godine u Beogradu, a među brojnim zemljama koje će se predstaviti svjetskoj javnosti je i Turska.