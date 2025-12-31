NIS dobio licencu od OFAC-a: Rafinerija u Pančevu opet počinje s radom

Rafinerija nafte u Pančevu ponovo je počela s radom nakon što je kompanija NIS dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), kojom se omogućava nastavak poslovanja do 23. januara.

Ovu informaciju saopćila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović, ističući da je dobijanje licence rezultat diplomatskih aktivnosti Srbije.

- Dragi građani, odlična vijest za kraj godine za našu zemlju – sa zadovoljstvom vas obavještavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači da će rafinerija u Pančevu, nakon 36 dana, moći ponovo raditi - navela je ministrica.

Prema njenim riječima, dobijanjem ove licence osigurana je energetska stabilnost zemlje u narednom periodu.