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SRBIJA

NIS dobio licencu od OFAC-a: Rafinerija u Pančevu opet počinje s radom

Ovu informaciju saopćila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović

Dubravka Đedović. Instagram

M. Až.

31.12.2025

Rafinerija nafte u Pančevu ponovo je počela s radom nakon što je kompanija NIS dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), kojom se omogućava nastavak poslovanja do 23. januara.

Ovu informaciju saopćila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović, ističući da je dobijanje licence rezultat diplomatskih aktivnosti Srbije.

- Dragi građani, odlična vijest za kraj godine za našu zemlju – sa zadovoljstvom vas obavještavam da je kompanija NIS dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara. Ovo znači da će rafinerija u Pančevu, nakon 36 dana, moći ponovo raditi - navela je ministrica.

Prema njenim riječima, dobijanjem ove licence osigurana je energetska stabilnost zemlje u narednom periodu.

# SRBIJA
# OFAC
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
# RAFINERIJA NAFTE PANČEVO
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