Tinejdžer u šali htio oponašati scenu iz Netflixove serije, poznati detalji istrage

Dvanaestogodišnji dječak tragično je preminuo nakon što je u šali pokušao rekreirati scenu iz popularne Netflixove serije "Squid Game", potvrđeno je tokom istrage. Sebastian Cizman pronađen je bez svijesti u porodičnom domu u Glasshoughtonu u Zapadnom Yorkshireu još u junu, a istraga je sada zaključila kako je njegova smrt bila nesretan slučaj, piše Telegraph.

Ishod igre

Istragom je utvrđeno da je uzrok smrti vješanje, a vjeruje se da je dječak pokušavao imitirati lika iz spomenute južnokorejske drame. Sebastian, kojeg su opisali kao velikog šaljivdžiju, neposredno prije smrti podijelio je u WhatsApp grupi sliku koja prikazuje upravo takvu scenu. Na sudu u Wakefieldu rečeno je kako se dječak, inače omiljen među školskim kolegama, tog dana igrao s rođacima u vrtu.



Detalji istrage

Detektivi su, istražujući njegovu smrt, otkrili da je Sebastian na svom mobitelu gledao seriju "Squid Game" te da je na YouTubeu pretraživao pojmove poput "kako preživjeti gušenje". Njegovi prijatelji potvrdili su da je volio zbijati šale te se i ranije tokom igre pretvarao da je bez svijesti.



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Detektiv Paul Bayliss izjavio je kako su dječakova "šaljiva narav", interes za seriju "Squid Game" i pronađena slika na mobitelu pružili temelj za hipotezu koja objašnjava njegovu smrt kao tragičnu nesreću.

Dr. Philip Dore, direktor katoličke srednje škole St Wilfrid’s, opisao je Sebastiana kao popularnog, sretnog i zabavnog učenika. Njegovi roditelji, Marcin i Kasia Cizman, potvrdili su da je njihov sin bio sretan dječak bez ikakvih problema s mentalnim zdravljem.

Apel majke

Pomoćnik mrtvozornika John Hobson opisao je Sebastianovu smrt kao "vrlo tragičan splet okolnosti" i donio presudu o smrti nesretnim slučajem. Njegova majka, Kasia Cizman, nakon tragedije je uputila snažan apel, pozivajući na odgovornost tehnoloških divova koji upravljaju platformama na kojima se objavljuju opasni videozapisi i izazovi, prenosi Index.

"Trebali bi uhapsiti ljude koji promoviraju ove izazove i staviti ih u zatvor, kako nijedno drugo dijete ne bi umrlo", izjavila je za Daily Mail. "Ove platforme ne rade ništa. Potpuno su nekontrolirane. Oni zarađuju novac i nije ih briga. Teško mi je to reći, ali nadam se da će gubitak mog djeteta pomoći nekoj drugoj djeci da shvate.







