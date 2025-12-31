U Crnoj Gori doček na trgovima uz poznate zvijezde

Crna Gora 2025. godinu ispratit će uz bogate muzičke programe na trgovima i otvorenim scenama širom zemlje, a u susret 2026. organizovani su dočeci i novogodišnji koncerti u šest opština, uz nastupe regionalnih i domaćih muzičkih zvijezda.

Podgoricu će u Novu godinu uvesti Sara Јo i Marko Luis. Novogodišnji program u glavnom gradu nastavlja se i tokom prvih dana januara. Prvog dana 2026. godine publiku očekuje koncert Nenada Kneževića Kneza, 2. januara grupe Piloti, a 3. januara Tropiko benda.

Kotor u Novu godinu ulazi uz hitove grupe Parni valjak, a večer će otvoriti Ansambl Toć. Repriza dočeka zakazana je za sutra uz nastupe Јakova Јozinovića i Marije Šerifović. Program se nastavlja 2. januara koncertom Borisa Novkovića i D Grup, a 3. januara nastupa Јelena Zvicer.

U Tivtu će najluđa noć proteći uz Lepu Brenu, dok će prvog dana Nove godine pjevati Јelena Rozga, a 2. januara Toni Cetinski i Mirza Selimović.

Herceg Novi je najavio trodnevni muzički program. U novogodišnjoj noći na Trgu Nikole Đurkovića pjevaju Haris Džinović i Neda Ukraden. Prvog januara fešta se nastavlja uz Željka Samardžića i Vesnu Zmijanac, dok će 2. januara publiku dočekati Dženan Lončarević i Tropiko bend.

Praznična atmosfera neće zaobići ni Budvu, gdje večeras nastupaju Teodora Šćepanović, Emina Јahović i Aco Pejović.

U Baru je novogodišnja noć u znaku "Žurke devedesetih", uz nastupe izvođača koji su obilježili tu deceniju Mobi Dik, Funky G, Bit Strit, Tvins, Dr Igi, Dak, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.