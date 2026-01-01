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PROVODIT ĆE SE NEPREKIDNO

Hrvatska preuzela puni nadzor svog zračnog prostora borbenim avionima Rafale

Hrvatska je Rafale nabavila od Francuske, a isporuka svih 12 višenamjenskih borbenih aviona dovršena je u aprilu 2025. godine

Avion Rafale. Igor Soban/PIXSELL

Anadolija

1.1.2026

Hrvatska je u četvrtak preuzela nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora višenamjenskim borbenim avionima Rafale, u sklopu NATO-ova integriranog sistema protuzračne i proturaketne obrane.

Nadzor zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu, u skladu s NATO-ovim standardima i procedurama te nacionalnim propisima, priopćile su hrvatske vlasti.

Tijekom prijelaznog razdoblja, dok je trajala obuka hrvatskih pilota i tehničkog osoblja, mirnodopski zadatak nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora privremeno se provodio iz baza u Italiji i Mađarskoj, državama članicama NATO-a, navodi Hina.

Hrvatska je Rafale nabavila od Francuske, a isporuka svih 12 višenamjenskih borbenih aviona dovršena je u aprilu 2025. godine, kada je u zemlju stigao i posljednji avion, čime je formirana puna eskadrila Hrvatske ratne avijacije.

# NATO
# HRVATSKA
# RAFALE
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