Tužilaštvo i policija na terenu nakon incidenta s dronovima: Šteta više stotina hiljada eura

Novogodišnji performans dronovima u Budvi završio je pehom nakon što je tokom spektakla došlo do tehničkog problema zbog kojeg su dronovi počeli padati jedan po jedan pred velikim brojem okupljenih građana.

Prema nezvaničnim informacijama, pričinjena je materijalna šteta od više stotina hiljada eura. Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije i Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), koji preduzimaju mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti.

Za sada nije poznat tačan uzrok incidenta, a nadležni organi nisu se zvanično oglašavali povodom razloga koji su doveli do kvara i pada dronova.

Srećom, u događaju nije bilo povrijeđenih, ali je novogodišnji spektakl, koji je trebao biti jedan od centralnih trenutaka dočeka Nove godine u Budvi, završio uz veliko razočarenje publike. Umalo da nije došlo do težih incidenata jer su dronovi ubrzo nakon polijetanja iznenada pali na zemlju i u more.

Snimci koji se objavljuju na društvenim mrežama prikazuju da su dronovi poletjeli na visinu od nekoliko desetina metara, da bi potom neobjašnjivo počeli istovremeno padati.

Uprava policije obavijestila je ODT i u toku je istraga.

Pored ostalog, sumnje se usmjeravaju i ka mogućem namjernom izazivanju pada, uz upotrebu neke vrste ometača.