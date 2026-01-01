"Dron show" u Budvi završio neslavno: Desetine dronova popadale u more

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, "dron show" koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno, prenosi Anadolu.

Na desetine dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.