"Dron show" u Budvi završio neslavno: Desetine dronova popadale u more

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, "dron show" koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno, prenosi Anadolu.
Na desetine dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.
U budvanskoj policiji “Vijestima” je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.
Kako su kazali, niko nije povrijeđen.
Šta se tačno dogodilo sa skupocjenim šouom vrijednim više desetina hiljada eura, utvrdiće vještak koga bude angažovao tužilac.
“Vijestima” u Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili na pitanje kako je došlo do kraha.
Dron šouu je prethodio vatromet.