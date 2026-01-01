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CRNA GORA

"Dron show" u Budvi završio neslavno: Desetine dronova popadale u more

Šta se tačno dogodilo sa skupocjenim showom vrijednim više desetina hiljada eura, utvrdiće vještak koga bude angažovao tužilac

Dronovi koji su popadali. Vijesti.me

Anadolija

1.1.2026

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, "dron show" koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno, prenosi Anadolu.

Na desetine dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapatanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

U budvanskoj policiji “Vijestima” je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali, niko nije povrijeđen.

Šta se tačno dogodilo sa skupocjenim šouom vrijednim više desetina hiljada eura, utvrdiće vještak koga bude angažovao tužilac.

“Vijestima” u Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili na pitanje kako je došlo do kraha.

Dron šouu je prethodio vatromet.

# BUDVA
# DRONOVI
# CRNA GORA
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