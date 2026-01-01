Vučićev govor postao tema i u Rusiji: "NATO se neće ponoviti"

Novogodišnje obraćanje Aleksandra Vučića propraćeno je i u ruskim medijima, i to uglavnom dio u kojem se hvalio jakom vojnom politikom koju Srbija ima.

- Srbija ima najjaču vojsku u svojoj historiji i neće dozvoliti nikome da ponovi NATO agresiju iz 1999. godine - prenio je TASS izjavu Vučića s konferencije za novinare povodom rezultata ove godine, prenosi Danas.rs.

- Imamo iskusne stručnjake kako bismo osigurali da se 1999. nikada ne ponovi. Svako ko razmišlja o napadu na Srbiju treba o tome razmisliti mnogo puta. Naša vojska je jača nego ikad - naglasio je srbijanski lider.

Potpisani ugovori

Vučić je također rekao da je Beograd nedavno potpisao ugovore vrijedne milijarde eura za potrebe srbijanske vojske, prenosi Lenta.ru. On je napomenuo da zemlja kupuje sve što joj je potrebno kako bi zaštitila svoj zračni prostor i planira razviti vlastiti sistem protuzračne odbrane na više nivoa u naredne tri godine.

Ranije je Vučić rekao da je Srbija potpisala sporazume o kupovini oružja vrijedne milijarde eura.

- Potpisali smo velike ugovore prije dva dana za milijarde eura, a ne milione. Kada se ukaže prilika, a mi to smatramo neophodnim, obavijestit ćemo vas - rekao je Vučić.

RIA Novosti iz Vučićevog obraćanja izdvajaju i dio koji se odnosi na Naftnu industriju Srbije, kada je rekao da je spreman naglas pročitati odlomke iz pjesme Aleksandra Puškina „Evgenij Onjegin“ od radosti ako američko Ministarstvo finansija i State Department obustave sankcije protiv NIS-a.

Suspendiranje sankcija

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL i rusko-srpska Naftna industrija Srbije prethodno su podnijele zahtjev Ministarstvu finansija SAD-a da suspendira sankcije u svjetlu pregovora o promjeni vlasničke strukture u NIS-u, podsjeća ruska agencija.

- Ne znam kada će OFAC i američko Ministarstvo finansija donijeti odluku, radujemo se tome i nadamo se pozitivnoj odluci. Ne znam pjevati, znao sam recitirati poeziju, čak sam napamet znao Tatjanino pismo Onjeginu i Onjeginovo pismo Tatjani na ruskom. Bit ću spreman, ako dobijemo dozvolu za operativne aktivnosti, da recitujem barem dio toga. Neka mi se ljudi smiju, bit ću tako sretan ako se to desi, ali to ne mogu obećati - rekao je Vučić na konferenciji za štampu u utorak, piše Danas.