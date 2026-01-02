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SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić: Srbija očekuje da Janaf može isporučiti naftu NIS-u već od 5. januara

Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. januara

Aleksandar Vučić. Anadolija

FENA

2.1.2026

Prvog radnog dana ove godine, 5. januara, Naftna industrija Srbije (NIS) moći će platiti za 85.000 tona nafte kako bi iz Omišlja naftovodom Janaf bila odmah dopremljena rafineriji u Srbiji, izjavio je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon što je dan ranije američka administracija odobrila licencu NIS-u.

Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. januara, do kada bi mogli biti završeni pregovori "Gasproma" s mađarskim MOL-om o kupnji ruskog većinskog udjela, koji je uredu za inozemnu imovinu OFAC američkog ministarstva finansija bio ključni razlog za uvođenje sankcija.

Nastavak transporta

I Janaf je u srijedu navečer objavio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom rafinerije u Pančevu u Srbiji, jer Janafu licenca omogućuje nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Iz Janafa su priopćili da su u potpunosti spremni "odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom".

Vučić nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 %) u NIS-u.

- Ja to ne mogu reći dok se ne završi cijela konstrukcija. Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno s NIS-om i državom Srbijom radio na dobivanju operativne licence, ako se s takvim stvarima izađe pred OFAC, vjerujem da će dati odobrenje - rekao je Vučić u intervjuu za Radio-televiziju Srbije (RTS).

On drži da Amerikanci 23. januara očekuju sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavatelja i kupca NIS-a, u ovom slučaju, kaže, "najvjerovatnije kompanije MOL".

Sankcije NIS-u

- Naravno, nisu svi problemi riješeni, ali je važno da Naftna industrija Srbije od sinoć ima pravo platiti, dopremiti i ponovo proizvoditi naftne derivate iz sirove nafte, koje će kroz naftovod Janafa biti isporučena u našu zemlju - rekao je Vučić.

Sjedinjene Države su NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, u oktobru uvele sankcije, zbog čega je i Janaf prekinuo isporuku nafte, podsjeća Hina.

Vašington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. novembra prestala s radom, a očekuje se da će, uz neophodne tehnološke procedure poslije obustave proizvodnje, ponovno moći početi s radom nakon 3. januara.

# SRBIJA
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
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