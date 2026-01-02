Srbijanski ministar odbrane: Situacija na Kosovu je trenutačno veoma osjetljiva

Srbijanski ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je situacija na Kosovu trenutno veoma osjetljiva, ponajprije zbog nepredvidivih poteza kosovskog premijera Albina Kurtija, ali da je saradnja s KFOR-om na izuzetno visokom nivou.

- Situaciju na Kosovu otežava Kurti, koji pokušava, vršeći pritisak na srpsko stanovništvo, u svom biračkom tijelu dobiti što više poena na svom tzv. nacionalizmu. Republika Srbija sve to pažljivo prati i nastoji održavati sigurnost Srbima, koja mora biti zagarantovana - rekao je Gašić.

Saradnja s KFOR-om

Govoreći o saradnji s KFOR-om, Gašić je rekao da je ona na izuzetno visokom nivou i da je za to najzaslužniji načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, koji gotovo svakodnevno ima razgovore i sastanke s predstavnicima KFOR-a, te podsjetio da je, prema Rezoluciji 1244, KFOR garant mira, stabilnosti i sigurnosti Srba na Kosovu.

Gašić je istakao da je situacija u regionu i svijetu nestabilna, uz stalne tendencije širenja sukoba, naročito nakon ruske invazije na Ukrajinu.

- Mi ne znamo u kojem smjeru može otići sukob između Rusije i Ukrajine, kao ni sukobi na Bliskom istoku. Odjednom su se pojavila i neka nova žarišta, tako da situaciju pratimo veoma pažljivo - rekao je srbijanski ministar odbrane.

Vojni rok

On je također kazao da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka te da je pripremljeno i zakonsko rješenje koje bi uskoro trebalo biti upućeno u skupštinsku proceduru.

- Muškarci će biti u obavezi služiti vojni rok u dobi od 18 do 30 godina, dok će ženama biti omogućeno da vojni rok služe dobrovoljno - rekao je Gašić, prenosi Radiotelevizija Srbije.

Gašić je istakao da je mnogo toga urađeno u prethodnom periodu i da je, osim uređenja 125 objekata, nabavljena nova oprema, kupljene nove uniforme i novo naoružanje – sve ono što je potrebno za služenje vojnog roka za prvu generaciju i za sve ostale koji će doći u kasarne.

Generalštab Vojske Srbije pokrenuo je prije dvije godine inicijativu i predložio srbijanskom predsjedniku i vrhovnom komandantu oružanih snaga Aleksandru Vučiću ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u trajanju do četiri mjeseca.

Obavezni vojni rok u Srbiji ukinut je odlukom državnog parlamenta u decembru 2010. godine, kada je uspostavljena profesionalna vojska, čime je promijenjena tradicija služenja vojnog roka koja je u Srbiji, u različitim oblicima, postojala gotovo dva stoljeća.

Prema podacima portala Balkanska bezbjednosna mreža, Srbija i dalje ima najveće oružane snage na prostoru bivše Jugoslavije i one čine oko 40 posto ukupnog brojčanog stanja svih vojski nastalih raspadom SFRJ.